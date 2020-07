DICAS – Edição de 12 de julho de 2020

Tudo igual

A Câmara fixou na segunda-feira, 6, os mesmos atuais salários para os próximos vereadores, prefeito, vice e secretários. Quem ganhar uma vaga no Legislativo em novembro, vai assumir o mandato em janeiro com um salário de R$ 4.342,75 — R$ 5.596,32 se for eleito presidente da Câmara. O próximo prefeito assume o cargo ganhando R$ 15.812,76, enquanto seu vice receberá R$ 4.164,86. Os secretários vão se contentar com R$ 7.920,64. No entanto, três meses após a posse eles já terão direito a um reajuste inflacionário.

Mansinho

A “feroz” campanha iniciada nas rádios há um mês pelo vereador Marco “Cantor” Valantieri, que pregou a redução drástica dos salários dos parlamentares, não passou de um ventinho. Marco mudou de opinião e, apesar de ter votado contra o projeto, ficou quase mudo.

Votação

Luciano Severo (Republicanos) e Murilo Costa Sala (Podemos), ambos pré-candidatos a prefeito, votaram contra a manutenção dos mesmos salários para os próximos vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo. Quanto ao salário para o próximo prefeito, somente Luciano Severo votou contra, enquanto Murilo Sala se absteve. Já Edvaldo Godoy (SD), único pré-candidato a vice, aprovou todos os valores.

Por unanimidade

Os vereadores derrubaram um veto do prefeito ao projeto de Maura Macieirinha (PSDB) que cria o projeto “Adote um Abrigo” e permite a reforma de pontos de ônibus por empresários. A votação foi unânime.

Sem unanimidade

O secretário estadual de Desenvolvimento Regional Marcos Vinholi vai ganhar o título de “cidadão santa-cruzense”, conforme projeto aprovado na última sessão. A concessão não foi unânime e teve o voto contrário de João Marcelo Santos (PSD). Depois, o vereador se justificou: “Não voto em título para políticos que nem moram na cidade, pois eles não fazem mais do que a obrigação”.

Susto

Uma notícia sobre o provável fim do canil da Polícia Militar de Santa Cruz causou preocupação entre aqueles que reconhecem a importância dos cães no combate à criminalidade. Ontem, o capitão Cassiano Correa de Moraes explicou que a mudança será apenas administrativa, com o Canil passando a pertencer a um novo batalhão especial que está sendo criado em Bauru. Na prática, porém, não muda nada. Ufa!…

Irritação

O ex-prefeito Adilson Mira, que hoje mora em Assis, ficou furioso com a derrota judicial na ação em que cobrava valores absurdos do jornal alegando o não cumprimento de sentença. Em decisão de segunda instância, o erro judicial foi reparado, mas Mira passou a pedir aos moderadores de grupos no facebook que retirem a postagem sobre a notícia publicada pelo DEBATE. Disse até que registrou queixa na polícia. Há alguns dias, os advogados do ex-prefeito anunciaram que abandonaram o caso.

Rua vira depósito de lixo

A entrada do bairro Divineia, nas imediações do TG, virou um depósito de lixo, para desespero dos moradores. Uma empresa de Santa Cruz depositou detritos no local, alegando ter autorização da prefeitura. O município alega “confusão” e mandou limpar a área.

Coisas de Política

‘A política da boa vizinhança’

A esposa daquele político estava sempre vendo, nos outros casais, os modelos perfeitos de relacionamentos. Ela nunca poupava as críticas ao seu marido. Vivia reclamando que ele nunca a presenteava, não a dava atenção ou fazia qualquer gesto de carinho.

Assim, quando os novos vizinhos ocuparam a casa em frente, ela passou a vê-los como o casal perfeito. Afinal, o rapaz vivia cheio de atenções para sua jovem esposa.

Certa manhã, quando o político saía para mais um dia de campanha, a mulher, à porta de casa, observou seu vizinho, que também saía, beijando apaixonadamente a esposa. Ela, então, mostrou ao marido, dizendo:

— Olhe só… Por que você não faz o mesmo?

A resposta veio rápida:

— Mas, meu bem! Eu mal conheço a nossa vizinha!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)