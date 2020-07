Custo de cartório vira impasse entre municípios e está no STJ

Santa Cruz acusa municípios vizinhos de não terem pago despesas de Cartório Eleitoral

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma verdadeira guerra judicial une os municípios de São Pedro do Turvo, Espírito Santo do Turvo, Ipaussu e Bernardino de Campos. Todos se defendem em um processo movido por Santa Cruz do Rio Pardo relacionado ao custo do cartório eleitoral do município. Santa Cruz venceu em primeira e segunda instâncias, e o caso entrou no Superior Tribunal de Justiça na última terça-feira, 7.

No centro da questão está um contrato, firmado em 2007, pelo qual os municípios da região se dispunham a dividir as despesas do cartório eleitoral, localizado em Santa Cruz e utilizado também pelas cidades conveniadas.

Santa Cruz afirma que, a partir de 2013, as prefeituras que formalizaram o contrato deixaram de pagar as parcelas. Ipaussu é a única cidade que celebrou um acordo para quitar parte das dívidas remanescentes, aponta a prefeitura.

Segundo o processo, alguns municípios alegaram que deixaram de pagar as parcelas porque não teriam assinado acordo de prorrogação contratual.

A procuradoria de Santa Cruz argumenta que os demais municípios, embora não tenham assinado a prorrogação do contrato, consentiram com a continuidade do acordo — já que continuaram usufruindo dos serviços cartorários.

O município de Espírito Santo do Turvo, por exemplo, alegou em defesa que a prorrogação do contrato foi feita unicamente por Santa Cruz, sem ter formalizado a continuação do acordo com as demais prefeituras. Ao todo, o valor devido pelos municípios atingiria o montante de R$ 231 mil.

O débito entre as prefeituras chegou a ter um estopim em 2016, quando Otacílio Parras (PSB) ameaçou fechar a unidade cartorária em Santa Cruz. Otacílio chegou a determinar a retirada de dois servidores municipais emprestados à unidade.

Na época, o País passava por grave crise financeira e Santa Cruz, segundo o processo, arcava sozinha com as dívidas do cartório. Um novo acordo, formalizado somente em 2017, permitiu a continuidade da unidade.

Em primeira instância, o juiz Marcelo Soares Mendes não aceitou os argumentos dos municípios de que a prorrogação do contrato teria sido firmada sem que eles soubessem.

“Frise-se que os municípios requeridos não negam a prestação do serviço do cartório eleitoral durante o período em questão. Tampouco impugnaram as planilhas de gastos e a sua divisão proporcional. Ao contrário, firmaram novo convênio em abril de 2017 a fim de dar continuidade ao quanto anteriormente assumido”, escreveu.

Todos os municípios apelaram da sentença e, ao Tribunal de Justiça, seguiram com o argumento de que não foram notificados a respeito da prorrogação contratual. A procuradora-geral de Santa Cruz do Rio Pardo também resolveu recorrer — pediu somente o aumento de seus honorários advocatícios.

No órgão colegiado, o desembargador Eduardo Gouvêa, relator do caso, rejeitou os recursos dos municípios da região e afirmou que “há de se levar em consideração o enriquecimento ilícito a que estariam sujeitas as prefeituras caso não honrassem o pagamento ao qual foram condenadas, uma vez que os serviços foram disponibilizados e utilizados pelas mesmas”.

O pedido de Luciana Junqueira para receber mais honorários também foi rejeitado. O desembargador aumentou em R$ 200 reais o montante apenas porque se tratava de apelação.

O acórdão do Tribunal de Justiça foi publicado há um ano. Deste período até hoje, municípios que fizeram parte do convênio tentam reverter a decisão através de recursos extraordinários ou embargos de declaração. O TJ inadmitiu todos até agora.

Na terça-feira, 7, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu os autos do processo. Não há ainda um recurso peticionado no órgão contra o acórdão do TJ. Ele deve ser protocolado pelos municípios nos próximos meses.