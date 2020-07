Para arquiteta, planejamento é fundamental

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Planejar os rumos de uma cidade demora. Mas é fundamental para o desenvolvimento dos municípios. Quem diz é a arquiteta Maritê Baggio Pinheiro Guimarães, formada pela Universidade Estadual de Londrina e que comanda, há mais de 30 anos, um escritório de arquitetura e design de interiores em Santa Cruz do Rio Pardo.

Em entrevista ao DEBATE, Maritê explica que é possível conciliar desenvolvimento urbano com o relevo territorial. Também lamenta o esquecimento dos patrimônios históricos que, em geral, são abandonados no Brasil. Confira, a seguir, os principais trechos da entrevista:

*

Maritê, nos últimos anos vimos bairros sendo erguidos nas mais diversas áreas de Santa Cruz. Muitas vezes sem um projeto de cidade. Falta planejamento urbano no município? Por quê?

Santa Cruz é uma cidade antiga, que cresceu sem planejamento, seguindo o padrão da maioria das cidades do interior. Apesar de termos um plano diretor, ele foi pouco empregado, sendo que, atualmente, se encontra em processo de revisão.

O Plano Diretor, de Mobilidade e Código de Obras do Município, são instrumentos fundamentais para a gestão pública. Eles determinam as áreas de expansão, o zoneamento, os investimentos públicos em infraestrutura, entre outras coisas. Daí a necessidade de serem muito bem elaborados e efetivamente implantados.

Como trabalho mais na área de projetos e obras, meu enfoque não se volta tanto ao urbanismo, mas, sem duvida, percebo mais preocupações e controle por parte do Departamento de Obras. É um processo longo, porém fundamental, e que, portanto, não poderia de forma alguma ser negligenciado. Os bairros cada vez mais distantes, pelo próprio crescimento da cidade, trazem suas consequências, necessitando de mais transporte coletivo de qualidade, zonas de comércio que supram as necessidades básicas das populações locais. Deste modo, evita-se o deslocamento de pessoas, questão que implicaria em dificuldade no trânsito, mais rápida deterioração de vias e dificuldades de estacionamento e poluição, entre outros.

Quais vantagens tem uma cidade planejada?

Todo planejamento traz vantagens. Uma cidade planejada tem mais chances de aproveitar os recursos naturais, preservar melhor o meio ambiente, facilitar a circulação, controlando e direcionando fluxos de veículos e pessoa, assim como setorizar áreas residenciais, industriais e de serviços. O resultado é uma melhor qualidade de vida para seus moradores. Mas a teoria é sempre mais bonita que a prática, pois até uma cidade totalmente planejada, como Brasília, sofre ao longo do tempo as ações e influências da realidade do dia a dia.

Em geral, Santa Cruz se ergueu sobre morros. É possível conciliar planejamento e recursos naturais?

A ideia do planejamento é justamente esta: conciliar as duas coisas. A topografia da cidade influencia muito em como ela crescerá e se desenvolverá. Aqui, como em diversas cidades, temos barreiras naturais, como o próprio rio Pardo, que divide a cidade e dificulta sua integração. É aí que entra o planejamento urbano. Aliás, acredito que o Pardo poderia ser muito mais explorado, criando áreas de lazer e atrativos que atenderiam nossa população e implementariam, inclusive, o turismo regional, com ação direta sobre os setores.

Alguns locais, entre eles o bairro onde nasceu Santa Cruz, próximo à praça Leônidas Camarinha, estão esquecidos. Não acha que poderiam ser valorizados?

Realmente. Santa Cruz é uma cidade antiga e com muitas construções de época que mereceriam um cuidado especial. Infelizmente, no Brasil, de forma geral, não existe uma preocupação com o patrimônio histórico. Na Europa, a rigidez desta postura mantém viva a história de séculos. Na realidade, isto só é possível porque existe um investimento do poder público, que garante aos proprietários condições de preservação. Normalmente, por aqui os centros antigos são áreas degradadas, invadidas por população marginalizada e, o resultado é o que vemos nas grandes cidades. Aqui acontece uma pequena amostra disto, mas, acho sim, que poderíamos ter uma política forte de incentivo a esta preservação.

De que maneira isso pode acontecer?

Um belo exemplo disto, aqui em Santa Cruz, é o Centro Cultural Special Dog, edíficio de cuja restauração tive a felicidade de participar. Procuramos manter todas as características originais, proporcionando um novo uso ao prédio, que tornou-se um marco no centro da cidade. Mas isto só foi possível porque a empresa investiu e teve a consciência desta preservação, pois normalmente é muito mais fácil e barato colocar no chão e fazer algo novo. Com isto, a história vai se perdendo.

Como está o ramo da arquitetura nos tempos de pandemia?

Por incrível que pareça, a preocupação que atingiu a todos no inicio, achando que tudo iria parar, que todas as atividades econômicas seriam afetadas (como de fato temos visto com tristeza a real situação da maioria dos empresários, profissionais liberais, autônomos e informais), na nossa área felizmente isso não se concretizou. Talvez porque os decretos públicos não determinaram a interrupção das obras, nem a venda de materiais, mesmo que dentro do tão falado “novo normal”, com restrições e novas condutas, temos mantido o ritmo de trabalho. Isso foi fundamental para a manutenção de centenas de empregos, já que a construção civil envolve um contingente grande de pessoas.

Como acha que será o mundo pós-pandemia?

Penso que esta “parada” que fomos forçados a dar em nossas vidas, de uma forma nunca antes experimentada, nos fez ver a vida por outros ângulos. A natureza já mostrou sinais de recuperação em alguns pontos.

Outras coisas que não podem ser compradas mostraram seu real valor, como o contato com amigos e familiares, o abraço, a saúde, a liberdade e tantos outros elementos relegados a segundo plano, pelo ritmo frenético que a vida moderna nos impõe. Acredito que o ser humano sairá melhor desta triste experiência, e a cidade como local de convívio e integração será sempre o palco onde o espetáculo da vida se desenvolve.