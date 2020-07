Procuradoria opina pela condenação de Pocay no caso ‘Assuntos Jurídicos’

Órgão do MP vê dolo na conduta, mas diz que suspender direitos políticos do prefeito seria ‘de extrema gravidade’

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A Procuradoria de Justiça, órgão máximo do Ministério Público paulista, opinou pela condenação do prefeito de Ourinhos Lucas Pocay (PSD) e majoração da multa aplicada ao chefe do Executivo no caso da secretaria de Assuntos Jurídicos. O parecer foi publicado na semana passada e diz que o dolo de Pocay “é cristalino”.

A ação civil, movida pelo MP de Ourinhos em 2018, denunciou cargos comissionados ilegais. O caso teve início em 2015, quando a ex-prefeita Belkis Fernandes criou a secretaria de Assuntos Jurídicos — extinta posteriormente por determinação judicial.

O argumento foi de que a secretaria usurpava funções da Procuradoria Municipal — pasta cujo ingresso se dá através de concurso público.

Eleito em 2016 e empossado em 2017, Pocay propôs uma reestruturação administrativa que criava cargos semelhantes aos da secretaria onsiderada inconstitucional. O projeto foi alvo de nova representação do MP.

Ante o risco de uma Adin — Ação Direta por Inconstitucionalidade —, o prefeito sancionou uma outra reestruturação. Ocorre, no entanto, que a nova proposta incluía a criação da mesma secretaria de Assuntos Jurídicos.

“Ao que se percebe, na prática, a secretaria não atua no interesse público, primário ou secundário, mas funciona como uma ‘assessoria particular do Prefeito para assuntos institucionais’”, argumentou o MP na época.

O órgão pedia também a condenação daqueles que ocuparam os cargos em comissão — Pedro Vinha Júnior, Lucas Garcia Cadamuro, Reginaldo da Silva Souza e Vanessa Galvão Passos, todos advogados. Também pleiteou a suspensão dos direitos políticos de Pocay.

Em primeira instância, a juíza Alessandra Mendes Spalding absolveu os advogados. E condenou Lucas Pocay apenas ao pagamento de multa no valor de R$ 50 mil. O MP apelou e pediu condenação integral.

O parecer da Procuradoria diz que suspender os direitos políticos do prefeito seria uma sanção de extrema gravidade, já que “aniquilaria uma das maiores expressões de cidadania”, o voto.

O órgão, porém, admite que “sob qualquer aspecto que se analise, revela-se a prática do ato de improbidade”. Se o TJ acolher o parecer da Procuradoria, Pocay poderá receber multa de R$ 413 mil.