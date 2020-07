Franco Catalano: ‘Iniciativas da Cultura Municipal’

Iniciativas da Cultura Municipal

Franco Catalano

CULTURA Esta semana tive uma grata surpresa. Minha irmã, sempre antenada, me enviou um edital da Secretaria de Cultura de Santa Cruz convocando toda a classe artística dos munícipes a fazer parte de um cadastramento municipal. Este cadastro tem por objetivo mensurar, mapear, catalogar e estimular toda atividade artística que acontece na cidade. A lista, disponibilizada no site da Prefeitura, é bastante abrangente: abarca desde o patrimônio material — aquele que é tangível – até o imaterial — que caracteriza profundamente nossa cultura.

Com estes dados, a Secretaria pretende desenvolver melhores políticas públicas, facilitar a arrecadação de recursos externos de estímulo à cultura e criar um círculo artístico com o qual todos possam colaborar. Além disso, este cadastro é obrigatório para aqueles que sentiram o efeito do congelamento das atividades culturais que a pandemia trouxe e desejam ser beneficiados pelo auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc. Entretenimento e contemplação, atividades que nos tornam tão humanos, são setores que sentiram fortemente o impacto do isolamento social e serão os últimos a retomarem as atividades. Enquanto isso não acontece, podemos preparar o terreno (e a cabeça) para melhor recebê-las.

O santa-cruzense é um bicho contraditório. A cidade, que viveu dias gloriosos num passado cada vez mais distante, viu sua glória minguando paulatinamente, mas ainda — me incluo — parece ter um rei na barriga. De fato, temos muito talento na terrinha: pintores, fotógrafos, grafiteiros, bandas, cantores, dançarinos, artesãos, escultores, historiadores, escritores…uma lista para orgulhar-se. O que nos falta é mais estímulo e educação da população, pois a cultura vive da admiração do público. Nenhum pintor pinta uma tela para ficar guardada no porão, assim como nenhum ator performa em um teatro vazio. Boas iniciativas, tanto do Poder Público, quanto do Privado sido mais frequentes. Rock’n Rio Pardo, Festa do Peão, o edital mencionado acima, dentre outros, marcam as últimas e bem-sucedidas gestões municipais. Na esfera privada, vale destacar a criação e manutenção constante do Centro Cultural Special Dog.

Para recuperar o passado cheio de histórias que nossos pais e avós contam, falta uma boa administração de recursos, sobretudo os humanos. Pensem: Quantas cidades podem dizer que têm um Palácio dedicado à cultura? Nós temos. O imóvel na esquina das ruas Conselheiro Dantas com Conselheiro Antônio Prado, nomeado em homenagem ao saudoso Umberto Magnani, é absolutamente subutilizado. Temos os artistas e os espaços, com um empurrãozinho ninguém nos segura!

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto