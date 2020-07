Cidades planejadas têm mais investimento, diz engenheiro

Para Glauber Fernandes, estética urbana tem papel importante

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Se a obra não é planejada, todos saem perdendo. Inclusive os municípios. A frase é do engenheiro Glauber Fernandes, que atua nas áreas civil e ambiental, também formado em administração de empresas e que carrega no currículo diplomas internacionais, como do Instituto Universitário de Lisboa, de Portugal, e da Universidade de Ohio, dos Estados Unidos.

O engenheiro comanda há alguns anos a empresa BeWork e afirma que, em Santa Cruz do Rio Pardo, sente falta de obras com mais quesitos técnicos. “Muitas vezes, casas são construídas sem a presença de um engenheiro ou arquiteto. É um gasto a menos, mas um risco a mais”, explica.

Glauber salienta que os loteamentos em Santa Cruz estão muito à frente se comparados a outras cidades. “Aqui, tudo é regularizado e segue as normas legais”, cita. “A cidade está crescendo por todos os lados. Mas é preciso haver um crescimento saudável”, aponta.

Ligado diretamente à pauta do Meio Ambiente, Glauber atualmente preside a Organização Não Governamental (ONG) Rio Pardo Vivo. E não descarta a preocupação com a preservação das áreas verdes no município. Segundo ele, uma cidade bonita traz bons investimentos.

“Um município precisa ser atrativo. O arquiteto tem papel fundamental para conciliar os ambientes casa e cidade”, conta.

Com passagens pelos Estados Unidos e Europa, Glauber nota nítidas diferenças com que cada população trata o local onde mora. “Em geral, todos zelam pela limpeza urbana”, diz. A formação cidadã é mais valorizada, aponta o engenheiro.

Cada setor urbano, diz o engenheiro, tem seu papel. “Há elementos que se encaixam melhor nas praças, por exemplo, e outros em avenidas. Por isso, um Plano Diretor eficiente é fundamental”, cita.

E as necessidades surgem conforme as cidades se expandem. A Santa Cruz de Rio Pardo de hoje, por exemplo, não é mais a Santa Cruz de anos atrás. A população cresceu, e o número de veículos nas ruas também.

A ideia de Glauber é de que algumas localizações podem ser remanejadas para outros lugares. “Isso acontece em todo lugar. A cidade cresce tanto que precisa levar o próprio centro para outro lugar. E o centro antigo vira um centro histórico, algo saudosista. Isso deve ocorrer com a rua Conselheiro Dantas, por exemplo”, diz.

Uma das propostas do engenheiro é a construção de avenidas largas e prédios públicos para valorizar outras localidades. “É necessário para desafogar o Centro”, explica.

Mas Glauber alerta para a importância da preservação histórica. “Sem passado não temos futuro”, diz. “É preciso ter identidade. Sem ela, não vamos a lugar algum”.