Inscrições para as 60 novas unidades da CDHU vão até quarta

As 60 novas moradias populares da CDHU estão localizadas ao lado do conjunto ‘Joaquim Severino Martins’

As inscrições para as 60 novas unidades construídas pela CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano —, do governo do Estado, vão se encerrar às 16h da próxima quarta-feira, 22. O loteamento chama-se “Cidade Jardim” e fica ao lado do Conjunto Habitacional “Joaquim Severino Martins”, nos altos da Estação. Este último foi inaugurado no final de agosto de 2018 e já está totalmente ocupado por famílias.

Neste período de pandemia de coronavírus, as inscrições só são aceitas pela internet, através do site www.cdhu.sp.gov.br. Também é possível se inscrever pelo celular, acessando o mesmo site e baixando o aplicativo “Kaizala”.

Isto é necessário porque em 2017 houve enormes filas para mutuários interessados nas 100 unidades do bairro “Joaquim Severino Martins”. Como milhares de pessoas se inscreveram, houve necessidade de sorteio, que aconteceu em novembro daquele ano com a presença de mais de 2.000 pessoas.

As 60 moradias vão completar o complexo habitacional construído a partir de 2017 e destinam-se a famílias com renda a partir de um salário mínimo. Uma parte das unidades será desatinada a deficientes físicos, idosos, policiais militares e pessoas com renda baixa.

A maioria das unidades será destinada às pessoas com renda entre um e três salários míniomos. O percentual das prestações não pode comprometer a 20% da renda familiar. As moradias têm área útil de 47,87 m2, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

Será a terceira inauguração de núcleo habitacional pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) em oito anos. Os dois primeiros, porém, foram empreendimentos iniciados na gestão da ex-prefeita Maura Macieirinha (PSDB) — núcleo “Rita Emboava” e bairro “Joaquim Severino Martins”. Na inauguração deste último, no final de 2018, Otacílio lembrou o esforço de Maura e chegou a beijar a ex-prefeita.

Porém, Santa Cruz do Rio pardo ficou muitos anos sem conjuntos habitacionais, desde a gestão de Clóvis Guimarães Teixeira Coelho.

Assim, o déficit habitacional da cidade só não aumentou porque vários empreendimentos particulares foram lançados ao longo dos últimos anos. Quando assumiu a prefeitura, em 2013, Otacílio Parras imaginava ser possível construir 2.000 unidades habitacionais.