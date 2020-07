Nayara Moreno: ‘Cuidados sem vaidade’

Cuidados sem vaidade

Nayara Moreno

Da equipe de colaboradores

Todos os filhos (ou, pelo menos, quase todos) querem que seus pais tenham o melhor cuidado do mundo quando este adoece ou se torna um idoso com algumas atenções especiais. Em uma família com muitos irmãos, é comum que algumas divergências de opiniões ocorram no momento de tomar decisões sobre tais cuidados.

As divergências são normais e é até saudável que haja um debate de ideias para sair dali as melhores soluções. O que não deve acontecer em hipótese alguma é que isso se torne uma guerra de egos entre os filhos. Quando um quer impor ao outro e, consequentemente ao pai ou à mãe, uma opinião ou ideia sobre determinada situação, as chances de algo dar errado são grandes.

O que ocorre na maioria das vezes, principalmente em núcleos que já trazem históricos de rixas entre irmãos, sobrinhos e netos, é que os protagonistas das discussões perdem o discernimento sobre às reais necessidades do idoso e começam a querer impor suas opiniões pelo simples prazer de “vencer” o oponente.

As situações se misturam e o que se discute já não é o bem-estar do paciente, e sim qual ideia é que será levada em frente. Na maioria das vezes, o idoso, mesmo quando consciente e lúcido, nem é consultado sobre tal disputa e fica ali, vendo embates deprimentes. Também há casos em que a discussão não é por divergências, e sim por um jogo também pouco maduro de “quem ama mais” ou “quem cuida melhor”.

Cuida melhor quem cria um ambiente seguro, limpo, saudável e harmônico para o idoso. Quem procura oferta-lo com momentos de reuniões familiares agradáveis. Quem possibilita um cenário de múltiplas escolhas onde sempre quem as define é o próprio idoso, quando em condições disso, claro.

Quem força a barra para fazer com que o pai, a mãe ou os avós tenham aquilo que é um desejo do familiar, e não dos próprios idosos, só está fazendo bem ao próprio ego. À pessoa assistida, isso não faz nada bem. Pelo contrário. Essa guerrinha familiar perturba a cabeça, entristece o coração e prejudica o corpo.

Muitas situações são tão infantis e constrangedoras que no meio das famosas discussões do que “é melhor para o papai”, ainda tem filho que, sem pudor nenhum, vira-se para o idoso e tasca essa: “Não é, papai, que o senhor prefere do meu jeito?”. E aí fica o idoso lá, cansado e com medo de desagradar um ou outro filho ao responder o descabido questionamento.

Cuidados com idosos não permitem egos. Permite harmonia, troca de ideias e sensatez. Não importa de qual familiar foi a decisão mais correta ao caso. Só importa que ela seja colocada em prática.

* Nayara Moreno é

enfermeira pós-graduada

e Responsável

Técnica pela

AleNeto Enfermagem