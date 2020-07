Dicas – Edição de 21 de julho de 2020

Até agora, nada

Quando anunciou o plano de socorro à Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo, em fevereiro, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que havia a possibilidade de realizar uma audiência pública para mostrar a contabilidade do hospital. Até agora, porém, nada foi feito.

Inconstitucional

A Câmara ainda não revogou uma emenda à Lei Orgânica do ex-vereador Leandro Mendonça que proíbe a discussão de “ideologia de gênero” em escolas municipais. Em abril, o Supremo Tribunal Federal declarou que leis nesse sentido são inconstitucionais.

Cachimbo da paz

Se meses atrás as relações entre o prefeito Otacílio Parras e o empresário Edson Marrero — que organiza a tradicional “Festa do Peão” — andavam estremecidas, os dois já estão de bem. Otacílio não descarta deixar uma verba para o próximo prefeito bancar shows no evento, claro que se houver a possibilidade de ele ser realizado.

Saúde

O empresário Renato Araújo tentou agendar uma consulta médica no posto de saúde da vila Fabiano para seus pais na semana passada, mas não obteve sucesso. Segundo ele, o argumento oficial foi de que as consultas estão suspensas. Ocorre que seu pai, por ter sofrido um AVC há dois anos, precisa trocar os remédios regularmente. E isso só é possível mediante consulta. Já sua mãe não estava se sentindo bem na semana passada.

Surdos

As últimas ruas de paralelepípedos de Santa Cruz foram “estragadas” por uma obra de gosto duvidoso, um monumento histórico está prestes a ser destruído na praça “Expedicionários” e a Santa Casa, apesar dos milhões repassados pelo prefeito, continua com execuções na Justiça. Enquanto isso, os vereadores se reúnem nesta segunda-feira, certamente em outro planeta.

Confusão

O prefeito Otacílio Parras (PSB) encaminhou projeto à Câmara para revogar vários artigos da lei que instituiu a taxa de serviços de bombeiros. O STF já declarou que a cobrança é inconstitucional e, inclusive, quem pagou tem direito a restituição. O curioso é que o prefeito quer manter dois artigos que falam justamente sobre o cálculo da taxa e sua indexação à Ufesp.

Castigo?

A intervenção municipal na Santa Casa retirou da diretoria o poder de decisão e acesso às finanças. Todavia, os antigos dirigentes podem ser denunciados por peculato, já que o hospital não repassou ao banco Santander o dinheiro de empréstimos consignados que descontou dos funcionários. O problema é que, embora ainda continuem como diretores, eles não podem solucionar a questão. O alento é que os interventores e administradores nomeados pelo prefeito também estão sujeitos a serem denunciados pelo mesmo crime.

Vai e vem

O comércio de Santa Cruz finalmente reabre as portas nesta segunda-feira. Pelo menos até o próximo fechamento.

Muro perigoso

O muro que circunda a mata ciliar do rio Pardo, nas proximidades da “biquinha” e perto da ponte que liga o centro ao bairro da Estação, está em péssimas condições, inclusive com rachaduras.

Coisas da Política

O delegado do partido

Forjado político nas hostes do velho MDB, o aposentado Eudóxio da Silva Mattos — cujo nome foi dado ao prédio da Prefeitura Municipal de Ipaussu) sempre foi um peemedebista símbolo em Ipaussu. Em decorrência, ocupou durante anos o cargo de delegado do partido à convenção estadual, um dos mais importantes em qualquer legenda. Em 1988, o partido estava rachado para a escolha do candidato à sucessão de Antonio Alonso Sobrinho. Eudóxio, amigo de todos, estava com uma séria dúvida: quem apoiar? Mas havia ainda um outro problema: surgiram boatos de que iriam tirar de Eudóxio o cargo de delegado. Foi quando Mário Madalena inscreveu sua chapa e, ao abrir a reunião, foi direto à ferida:

— Meus amigos, lamento não poder colocar o nosso amigo Eudóxio no lugar que ele sempre mereceu no PMDB. — Eudóxio coçou a orelha, esboçou raiva e silenciou. Mário continuou:

— Na verdade, Eudóxio sempre tem sido nosso delegado e vai continuar. Mas ele merecia mesmo era ser o general do PMDB.

Ganhou a convenção. Com Eudóxio figurando na chapa como delegado…