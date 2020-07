Santa Cruz registra segunda morte confirmada por covid; vítima é de Caporanga

Santa Cruz do Rio Pardo registrou hoje, 22, a segunda morte confirmada por coronavírus no município. A vítima era moradora de Caporanga.

Trata-se de uma idosa de 80 anos, que estava internada desde 2 de julho e passou pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo a secretária Carla Andrade, ela também tinha problemas cardiovasculares. As duas vítimas de covid registradas até agora são de Caporanga.

A primeira vítima do novo coronavírus foi um idoso de 88 anos, que morreu na terça-feira, 14. A secretária não informou se há parentesco entre as vítimas. Segundo informações, porém, a segunda vítima seria mulher do idoso. O filho do casal também estaria internado.