Moradores criticam fim dos paralelepípedos

Há quem defenda, mas entendimento não é consenso no bairro

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

É controversa a versão oficial de que o asfaltamento sobre metade das ruas Saldanho Marinho e General Osório — no bairro onde surgiu Santa Cruz do Rio Pardo — teria sido solicitada por moradores.

De fato há quem defenda com o argumento de que o barulho de trepidação atrapalha as residências. Mas o entendimento não é consenso no bairro. Também existem aqueles para quem o asfalto retirou o “glamour” do local.

O pintor Dirceu Alves de Oliveira, 52, não mora nas redondezas, mas passou a infância e adolescência no local. “Primeiro para brincar. Depois, era lugar de paquera”, lembra.

Ele diz ter se assustado quando viu a obra da administração. “Fiquei triste”, admite. “É parte da história de Santa Cruz. Tem que preservar”, reclama.

Maria Rosário dos Santos, 53, é outra que passou a infância se divertindo na praça, antes chamada Rui Barbosa e, hoje, Antônio Aloe. “Acho que mexeram em algo que não precisava receber mudanças”, afirma.

“É a raiz da cidade. Ali está cheio de casas antigas, praças e árvores históricas. Isso mexe com o sentimento da gente”, aponta.

Quando criança, Maria ouvia de seu padrinho as histórias do surgimento de Santa Cruz. Foi através dele, por exemplo, que Maria soube da chegada do padre João Domingos Figueira e do fazendeiro Manoel Francisco Soares.

“São fatos que não saem da cabeça da gente. E o asfaltamento pode apagar isso”, cita. Ela morou, inclusive, na vila Divineia, a poucos metros da praça. Rosário diz que, se fosse possível, queria ver a obra do governo municipal desfeita.

Maria critica o fato de que o asfaltamento desfigura o bairro — onde há várias casas antigas, construídas inclusive no final do século XIX. Nas redes sociais, o asfaltamento causou discussão. Alguns afirmaram que é preciso modernizar. Outros, por outro lado, disseram que é dever do município preservar sua história.

O local é próximo ao conhecido Chafariz — abandonado pelo Poder Público e conhecido como “marco zero” da história de Santa Cruz.