Prolongamento de rua foi liberado na segunda-feira

Trânsito sofreu alterações nas imediações

A rua Farmacêutico Alziro de Souza Santos ganhou uma nova quadra desde segunda-feira, 20, nas imediações do supermercado Avenida. O trânsito foi liberado, mas houve alterações, já que a nova quadra terá mão única em direção ao centro.

A obra foi construída com recursos do próprio município, utilizando um terreno municipal que fica às margens do ribeirão São Domingos. A vegetação ribeirinha, de acordo com a administração, será totalmente recomposta.

O trecho deverá melhorar o trânsito na região, que é intenso. Com a abertura da nova quadra, a rua Cesário Mota passa a ter mão única da esquina da Catarina Umezu até o início da Alziro Souza Santos. Até segunda, este trecho era no sentido contrário.

A nova quadra, construída com leve curva, também embelezou o bairro. De acordo com a administração, o projeto prevê iluminação de LED.

O prefeito Otacílo Parras também autorizou o alargamento da avenida Jesus Gonçalves, que dá acesso à rodovia vicinal que liga Santa Cruz a Bernardino de Campos. Num acordo com a empreendedora de um loteamento, a avenida vai ganhar mais de três metros na largura. O trânsito naquele trecho da cidade é crítico.