Fotos do leitor: Escola do Cebolão

Escola do ‘Cebolão’

— Por Edilson Arcoleze:

A “Escola do Bairro do Cebolão” até os meados da década de 1960 era de madeira. Ficava na propriedade de Angelo Picinin e Amélia Pinhata, avós paternos de minha esposa. No governo do prefeito municipal Carlos Queiróz, e com o seu apoio, Angelo Picinin e o “Inspetor de Quarteirão do Distrito de Sodrélia”, Severiano Rodrigues, resolveram demolir o prédio e construir um novo com tijolos. A escola encerrou as suas atividades na década de 1980, quando houve um grande êxodo rural. Há alguns anos, o prédio antigo foi demolido. Obs: Tirei as fotografias em 2016.