João Ferreira: ‘Alguns têm menos direitos que outros?’

Alguns têm menos direitos que outros?

João Ferreira

POLÍTICA No dia 10 de julho de 2020, um vídeo do Prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo, Otacílio Parras Assis, foi divulgado em rede social em que o dito (não o vice-prefeito) afirmou que que algumas pessoas “têm menos direitos que outros”. Segue o trecho da fala de Otacílio:

“Muitos não estão cooperando. Muitos sem máscara na rua…dando risada…passeando. Estes não estão cooperando. Mas teremos que dar vaga para eles também na UTI quando ele precisar. Teremos que dar o remédio para ele quando precisar.

Todos têm direito. Mas…alguns têm menos direito que outros, né? Por exemplo, estes que abusam. Que levam doença para casa, para seus familiares, para seus avós, para seu pai, para sua mãe, para seu nenezinho, inclusive”.

O administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello explica que os bens e interesses públicos não devem ser utilizados ao “talante” do administrador público, o que exige “o tratamento impessoal, igualitário ou isonômico que deve o Poder Público dispensar a todos os administrados” (Curso de Direito Administrativo, 2010, p. 83). O autor prossegue: “[…] a Administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem interferir na atuação administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou grupos de qualquer espécie” (p. 114). O princípio da igualdade e o princípio da impessoalidade exigem que a coisa pública seja utilizada sem distinções injustificadas.

Com esse tipo de afirmação, poder-se-ia sugerir que Otacílio sabe tanto de impessoalidade e igualdade (em sentido estrito) quanto este colunista entende de próteses. A rigor, pareceu um ato falho, mas que merece uma admoestação (no sentido de aconselhamento) para evitar que Otacílio não pareça o que pareceu quando disse o que talvez não quisesse ter dito. Ou quisesse, sei lá.

Todavia, uma coisa é certa: enquanto houver pessoas que entendam de legalidade, de igualdade e de impessoalidade, a cidadania não terá sua espinha dobrada no município.

“Vou-ou-não-vou?”

Não sou candidato. Sou candidato. Sou contra o nepotismo. Pratico nepotismo. Desfaço o nepotismo. Renuncio. Não renuncio. Apaniguado, não pode. Apaniguado, obrigado. Expulso caseiro. Demito gestante. Apago brilho alheio. Fecho o comércio. Abro o comércio. Fecho o comércio. Abro o comércio. Música, não pode. Choro. Tenho nojo. Tenho asco. Brigo. Choro de novo. Quem sou eu?

* João Ferreira é advogado em S. Cruz