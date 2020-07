Justiça rejeita ação popular contra prefeito de Chavantes

Denúncia também envolvia secretária; juíza diz que ação é incabível

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A juíza Alessandra Mendes Spalding rejeitou uma ação popular contra o prefeito de Chavantes Márcio de Jesus do Rêgo, o “Burguinha”. A ação foi proposta por José Aparecido Lopes, morador do município e adversário político do prefeito. A decisão saiu na terça-feira, 14.

Lopes denunciava a pintura de prédios públicos em amarelo e azul, as mesmas cores do PSDB. “Burguinha” é tucano e vai disputar a reeleição neste ano pelo partido. Ocorre, porém, que os imóveis foram pintados dois anos atrás, em 2018.

A magistrada argumentou que o caso não pode ser objeto de uma ação popular, mas sim de eventual ação civil pública. Segundo a sentença, a AP “extrapolou os limites legais”.

Na época, três escolas municipais foram tingidas com as cores. Segundo a denúncia, o prefeito teria tido a intenção de promover a si e a seu partido. Dois dos colégios também seriam usados pelo Tribunal Eleitoral na época de eleições.

A ação também acusava o prefeito de enriquecimento ilícito, pedia o bloqueio de seus bens e requeria a condenação de “Burguinha” por improbidade administrativa.

O Ministério Público já havia se manifestado contrariamente ao trâmite da ação. A promotoria afirmou que cabe somente ao órgão pedir condenações por improbidade.

“Como exposto pelo autor, as pinturas foram elaboradas em 2018. Já se passaram dois anos desde então. Em sendo proposta a ação popular anos após os supostos atos ilícitos, demonstra a ausência de perigo de dano, mesmo diante das eleições municipais que serão realizadas em breve”, emenda.

O MP também salienta para que o Judiciário “não seja utilizado com esteio político ou para resolução de desavenças político-partidárias, em patente judicialização da política”.

“Burguinha” diz que sua administração sofre de “denuncismo” e que o objetivo seria torná-lo inelegível para o pleito deste ano. José Lopes diz que não vai comentar porque ainda não foi notificado.

No ano passado, “Burguinha” sofreu restrições da Justiça num caso que envolveria crime eleitoral. Antes das eleições de 2016, ele teria oferecido um cargo a uma filha de um eleitor — em troca de seu voto — caso fosse eleito.

A suposta promessa não se concretizou e os dois teriam se desentendido. “Burguinha” chegou a ser agredido e registrou queixa na polícia. No decorrer do processo, porém, houve imprevistos. Seu vice teria admitido a suposta promessa. Com base nisso, o MP eleitoral ajuizou uma ação contra o prefeito.

O chefe do Executivo formalizou um acordo para evitar uma eventual condenação. Ele segue impedido de frequentar “casas de tolerância e estabelecimentos congêneres” ou se ausentar da comarca sem autorização do Juiz Eleitoral por mais de oito dias.