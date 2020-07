Beto Magnani: ‘O tomate’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O Tomate

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— Será mesmo que a vida vai mudar quando tudo isso acabar? — perguntou a senhora com uma sacola enorme de tomates nas mãos.

— Acho que sim. Nada como uma catástrofe para provocar mudanças. – respondeu a outra senhora, também com uma sacola enorme de tomates nas mãos.

— Pois é, o rapaz do tomate acabou de falar isso na feira; que as pessoas só mudam quando algo grave acontece com elas.

— Ninguém cresce sem perdas.

— Até as propagandas da televisão falam em mudar a vida.

— As propagandas sempre falam o que pega bem falar. Não mudam nunca.

— E por que precisa mudar?

— As propagandas?

— A vida.

— Para escapar de você mesmo.

— Pra quê?

— Ué, para construir sua própria história além de seus antepassados, das tradições, das opressões. Ir além é um privilégio da nossa espécie. Agradeça a Deus se você acredita.

— Acho que ninguém muda não.

— Evoluir. Transcender. Ascender. Dá prazer. Traz felicidade.

— Como você sabe?

— Não sei se sei. Mas imagino. O que sei é que o caminho é longo e só termina quando acaba.

— Engraçadinha você.

— Temos que agir. A vida é urgente e exige cuidados para que ela não padeça.

— Eu me cuido.

— Bom começo.

— Na verdade, eu acho que não vai mudar nada. Vai continuar tudo igual quando essa peste for embora. Nada vai mudar. Continuaremos na mesma. Como as propagandas.

— Será? Essa seria a catástrofe maior. Penso eu.

— Cuidado !!!

Não adiantou o grito de aviso. Uma delas tropeçou na raiz da árvore e foi ao chão. A outra tentou segurar a amiga e acabou caindo também. Os tomates escaparam das sacolas e desceram a ladeira. Pareciam querer voltar urgentemente à feira. Eu ajudei as duas senhoras a levantar. Estavam bem apesar do acidente. Apenas lamentaram a perda dos tomates e continuaram o caminho depois de me agradecerem. Fiquei por ali um tempo ainda. A cena da queda foi um susto. Não enxerguei mais os tomates. Acho que elas tiveram que mudar o molho de sempre. Bom. (Magú)