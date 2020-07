João Zanata: ‘Museu da Cultura’

Museu da Cultura

João Zanata Neto

Para quem gosta de ler e tem mais de cinquenta anos, as bibliotecas eram um manancial de conhecimento. Era possível passar horas ali em uma leitura sem se dar conta do tempo. Compenetrado, absorto na leitura, o universo estava ao alcance dos olhos. O pequeno esforço de virar uma página era suficiente para navegar no mundo das letras.

A biblioteca era como uma confeitaria onde se podia escolher o confeito. Não havia conhecimento mais democrático que ela. Era só andar pelas estantes e escolher um título ou um autor preferido. Naquela época, os livros não tinham capa ilustrada. O que demovia o interesse era o texto, degustado em uma leitura inicial, esperando algo que contagiasse o leitor.

Dentro de uma biblioteca, todos os leitores tinham acesso gratuito aos melhores livros. Ali se dava um serviço público a toda classe social. A cultura sempre foi um degrau para a ascensão dos cidadãos. Bastava dedicação à leitura para alcançar uma nova condição social.

Depois, com a chegada das capas ilustradas, o livro passou por transformações que o fez perder o atributo de bem público. Nesta fase inicial de ilustrações, a qualidade ainda restava intocada. Hoje, já não se pode dizer o mesmo. Há muitos livros decepcionantes. Quando se perdeu aquele filtro que impedia aos novos autores a edição, a busca pela qualidade textual foi esquecida. Hoje, o foco mercadológico está no autor que deve ter atributos necessários para uma grande tiragem. Ele deve ser mais interessante que o seu texto. Um absurdo, portanto.

É verdade que alguns poucos escritores cujas obras se transformaram em clássicos não tinham uma grande desenvoltura literária. Somente a análise do contexto histórico poderá fornecer alguma luz que explique o sucesso inacreditável de uma obra. Felizmente, há os verdadeiros clássicos que não envelhecem.

De volta ao presente, deixando as lamentações de lado, de um tempo para frente, passou-se a ouvir que o brasileiro lê menos. Interpretando esta frase no seu contexto, significa que no Brasil se vende menos livros. Seria errôneo dizer que há menos leitores, porque sempre estamos lendo placas, avisos, anúncios, jornais, revistas etc. Quando assistimos um filme, estamos lendo um livro sintetizado. A mensagem é a mesma ou, talvez, mais enriquecida pelas imagens fotográficas. O teatro também é um grande exercício de leitura e releitura das grandes obras. Ou seja, o livro feito fantasma está por aí presente em tudo o que se vê, se ouve ou se vê e ouve. Esta história de que lemos menos é um tanto controversa.

Da rede mundial se espera um acesso maior ou inesgotável à cultura. De certa forma ela nos brindou com uma variedade cultural que não se tinha acesso, mas os bons livros estão lá para serem vendidos. O que nos deixa do mesmo tamanho. O poder público parece ter-se aproveitado deste pseudo acesso cultural gratuito para relegar ao proveito das traças as últimas bibliotecas. Salvo as boas almas que dão vida nova às bibliotecas com generosas contribuições, já não teríamos mais acervos. É preciso entender que ela é uma memória permanente da cultura e o acesso verdadeiro para uma maioria que não tem condições de adquirir uma obra sequer. Isto não é um problema para uma sociedade que desperdiça milhões em coisas não tão importantes. Aqui poderíamos construir uma grande biblioteca municipal, reunindo todos os acervos públicos e particulares que ainda restam. As ideias não faltarão, só precisamos ter vontade e consciência da importância dos livros.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.