Pascoalino: A velha ou a cadela

A velha ou a cadela

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Na década de 1960, o mundo ainda era tão atrasado que somente americanos e russos podiam fabricar e estocar bombas nucleares em número suficiente para destruir a Terra por diversas vezes. Com o passar dos anos, franceses, indianos, paquistaneses, coreanos, iranianos e outros povos irados foram se juntando a esse seleto grupo de destruidores potenciais. Evoluímos tanto que, daqui a pouco, até as repúblicas bananeiras da América Latina serão capazes de acabar com esse planetinha azul. Foi em 1968, e no cinema, que os americanos conseguiram fabular sobre aquilo que os russos e eles mesmos ameaçavam fazer na prática. “O planeta dos macacos” foi um sucesso de bilheteria nos quatro cantos do planeta (na verdade, um planeta esférico não deveria ter cantos) jogando nas costas da macacada a culpa pelo eclipse da espécie humana.

Na época, “O planeta dos macacos” também funcionava como consolo para quem não tinha entendido nada depois de ver e rever “2001, uma odisséia no espaço”. Era mais fácil sair do cinema com bronca daqueles nossos primos feios e peludos do que imaginar que o maior vilão da humanidade fabricado pelo cinema era uma luzinha vermelha que falava pausadamente e jogava xadrez com astronautas. Há 40 anos, para se ter uma vaga idéia do que era um computador, você precisava tomar o ônibus, ou o trem, e ir estudar nos grandes centros. E a macacada era no fim das contas uma versão simplificada do apocalipse iminente para quem não sabia nada de computador.

Eu só não entendo, até hoje, porque é que Hollywood foi cismar justamente com os macacos. A ciência já descobriu que esses primatas, deliberadamente, não falam por um único motivo: para não receber ordens humanas! Que interesse eles poderiam ter no espólio dessa espécie que atira sua própria cria pela janela do apartamento? Que incendeia índio que dorme ao relento em Brasília? Que lava a calçada e a rua com água potável? Que cria passarinho em gaiola e peixes em aquários para se extasiar? Acho que se fosse dado a Hollywood mais tempo para produzir um genérico do 2001, talvez tivessem filmado “O planeta dos cachorros”. Faria mais sentido. Não sei se teríamos aquela série de três ou quatro filmes com fila dando voltas no quarteirão. Nem sei se haveria clima para uma cadela dar um “selinho” no Charlton Heston.

No ocidente, desde a Chita do Tarzan, o macaco é um ser espezinhado, perseguido, humilhado. O cachorro, tirante a Ásia que o coloca no devido lugar (na panela), só faz avançar para cima da gente. Nos últimos tempos, o cão se tornou uma ameaça latente. Já vi cachorro com nome de gente, vestido de gente, tratado melhor do que gente. O cachorro de hoje tem o seu cantinho na casa, assento no carro, kit viagem, acompanhamento médico, comida balanceada… Muitos já custam mais do que a (o) amante! Há dois anos, a leitura do testamento de uma milionária americana revelou que sua herdeira direta era a cadela Trouble, para quem Leona Helmsley destinou R$ 25 milhões! Dois netos da velha ficaram fora do testamento e outros dois tiveram que se contentar com R$ 2,5 milhões cada!

Francamente, vinte e cinco milhões para uma cadela? Com mais um pouquinho daria pra ela também fazer uma bomba atômica. A velha ou a cadela.