Santa Cruz do Rio Pardo registrou na madrugada de hoje, 27, a terceira morte confirmada por covid-19 no município. É a terceira vítima do vírus no município, que até ontem contabilizava 501 casos confirmados da doença.

Ela tinha 65 anos e estava internada havia quase um mês – sua notificação se deu em 29 de junho. Também apresentava vários fatores de risco, como hipertensão e diabetes.

Alguns familiares da vítima também foram contaminados pelo novo coronavírus. Não há, porém, nenhum internado.