CDHU sorteia casas do “Cidade Jardim” na manhã desta quinta, 30, pela internet

Sorteio será auditado e sob responsabilidade de uma empresa; mais de 4.700 inscrições concorrem a uma das 60 unidades

As 60 unidades do conjunto “Cidade Jardim”, em construção ao lado do núcleo “Joaquim Severino Martins”, serão sorteadas nesta quinta-feira, 30, a partir das 10h10. Devido à pandemia de coronavírus, o evento será transmitido pelo Facebook e Youtube, além do aplicativo Kaizala. A gravação ficará disponível para consulta no site da CDHU (www.cdhu.sp.gov.br), bem como a relação dos sorteados e beneficiados.

Apesar das 4.753 inscrições, a CDHU informou que não houve inscritos suficientes para as faixas de 5 até 10 salários mínimos e a de 3 a 5 salários mínimos. No primeiro caso, a companhia vai abrir edital exclusivo para esse grupo. Já no caso da faixa de 3 a 5 salários, as moradias remanescentes serão preenchidas com famílias de renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos.

A maior demanda, por sinal, foi na faixa entre um e 3 salários mínimos, com 3.546 inscrições, das quais 32 estão no grupo de beneficiários.

De acordo com a CDHU, policiais e agentes penitenciários não participarão do sorteio porque já foram automaticamente beneficiados, conforme determina a legislação, em vista do tempo de trabalho em Santa Cruz do Rio Pardo.

Acompanhe neste dia 30 o sorteio:

https://www.facebook.com/cdhusp/

https://www.youtube.com/channel/UCj2bXAG8_rI5-omQdTYg3pw

https://www.youtube.com/channel/UCbh6K7X6L3b2viRQQYHezrw