Franco Catalano: ‘Gentrificação – o êxodo intra-urbano’

Gentrificação – o êxodo intra-urbano

Franco Catalano *

CULTURA No Brasil, todo arquiteto recebe também o grau de urbanista. Significa que estudamos as cidades, seu desenho e planejamento. Portanto, análises e reflexões acerca das transformações que elas sofrem fazem parte desde cedo da nossa formação. Gentrificação é um termo de origem inglesa ao qual já estamos acostumados, mas que vem aparecendo cada vez mais na mídia popular, sendo pauta de reportagens, séries, longas-metragens e documentários. Mas você já ouviu falar nele?

Gentrificar é, a grosso modo, elitizar um bairro ou setor da cidade, fazendo com que os valores dos imóveis, aluguéis e IPTU sejam rápida e drasticamente elevados. Este aumento do custo de vida em determinada região força seus moradores mais antigos, cuja renda tornou-se incompatível com o padrão estabelecido, a deixarem suas casas e migrarem para bairros periféricos. Este fenômeno, comum em grandes metrópoles como Nova Iorque, Londres e Barcelona no século XX, também pode ser observado em cidades brasileiras do século XXI. Bairros paulistanos, como a Vila Madalena e Santa Cecília, vivenciam uma “gourmetização”, ou seja, novos empreendimentos ou ocupações elitizadas que estão alterando a dinâmica imobiliária.

Em maio, nesta coluna do Debate, citei o Museu Guggenheim de Bilbao como exemplo positivo de investimento em arquitetura de ponta. Mas, na mesma proporção em que trouxe benefícios e visibilidade para a cidade, também afetou negativamente os antigos habitantes da zona portuária em que se instalou. Toda inserção urbana tem seus prós e contras.

Santa Cruz, guardadas as proporções, está seguindo caminho semelhante. Bairros com maior infraestrutura, como Centro e Chácara Peixe, têm preços bastante elevados nos poucos terrenos ainda disponíveis e o mesmo acontece com os imóveis à venda. A solução que o mercado oferece são os novos loteamentos que vem sendo lançados, em geral afastados dos equipamentos urbanos (escolas, hospital, postos de saúde, repartições públicas, centros de compra e supermercados). E quem busca imóveis nestes novos bairros? Quem não pode pagar o preço que viver em zonas centrais exige. Como consequência, vemos um número alarmante de lotes subdivididos, resultando em casas reduzidas e com pouco espaço de ventilação e circulação, onde muitas vezes vivem famílias inteiras.

A questão da gentrificação (ou elitização) é bastante complexa e requer uma análise extensa antes de qualquer conclusão. O que quero é abrir uma discussão acerca do tema, sobretudo em tempos pandêmicos, onde o viver bem nunca importou tanto. Nós, enquanto cidadãos, não devemos ignorar as desigualdades sociais e a ocupação desordenada do território urbano.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto