Pascoalino: Buzina para quem é surdo

Buzina para quem é surdo

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Meu tio aviador reclama da salva de 21 tiros que todo ano acorda nossa cidade para o 15 de abril. É assim que na “capital espiritual da alta araraquarense” eles começam a comemorar o dia em que, há menos de 70 anos, um engenheiro, mineiro de Frutal, teve a idéia de fundar mais uma cidade no sertão paulista. Um feriado municipal é sempre benvindo. Merece ser comemorado, estejamos cercados por grandes lagos, montanhas, ou a mesmice dos canaviais. Mas precisa dar 21 tiros de canhão às seis horas da manhã?

Distante ao sul daquele inferno arruado, Ourinhos fica mais velha a cada 13 de dezembro — isso desde 1918. Aqui amanhecemos para mais um ano cercados de cana por todos os lados, porém, sem a necessidade de disparar um único tiro de canhão. Canhão pra que se a gente já tem o trem todo dia? A declaração de amor ao barulho que na minha cidade se faz no feriado de 15 de abril, em Ourinhos se renova a cada dia – várias vezes ao dia. O trem, esse dinossauro lombricóide, aqui não se contenta em infernizar o trânsito, tripudiar da Lei e gozar os transeuntes. Ele quer ser o nosso relógio biológico, o nosso sol. Quer mandar no nosso sono, impor sua vontade de ferro, sua lógica enferrujada, sua hora parada.

Do trem para o avião é uma voçoroca temporal considerável. Mais ou menos como viver cercado por grandes lagos ou touceiras de cana. Por força do destino, eu me mudei para o centro do canavial há um quarto de século. Embarquei na máquina do tempo, comprei um bilhete para o passado, vim de mala e cuia para onde mora o atraso. Um avião sai do outro lado do mundo, contorna o planeta (a favor ou contra o movimento de rotação), e consegue pousar dentro dos horários estabelecidos pela civilização, respeitando o sono daqueles que se utilizam ou se lixam para eles, os aviões. O trem não. O trem quer é que a gente se lixe, que a gente se foda, tenhamos algo a ver com ele ou não. Em Ourinhos, aliás, tirando os maquinistas, ninguém mais anda de trem; só grão, combustível e alguns punks sadomasoquistas.

Graças à máfia do petróleo e à fortuna não declarada dos nossos governantes (vivos ou mortos), no Brasil o trem está para o transporte como o serviço de alto-falante está para a internet. O trem de ferro é um retrato linear do nosso atraso, como o Correio, coitado, que até reforma as suas agências, mas continua atendendo como se estivéssemos no século XIX, ali na fila, de paletó e chapéu coco. Se o Correio também detivesse o monopólio da venda de óleo comestível ou querosene, ainda hoje estaríamos na fila, com a vasilha trazida de casa para comprar a granel. Felizmente, o nosso Correio só monopoliza o negócio de cartas, se arrisca nas encomendas e, quando muito, tenta empurrar para a fila uma telesena de Carnaval, um CD brega, um cartãozinho de natal.

Mas voltando ao trem. Existe coisa mais anacrônica do que o trem no Brasil? Sim, existe: a buzina do trem. Taí um negócio que ninguém duvida que exista, mas também não sabe pra que serve – como um senador, por exemplo. Teoricamente, a buzina do trem existe para ser acionada (um toque curto, a 300 metros da passagem em nível) para acordar o guarda relapso. A 100 metros, outro toque curto para que se baixe a bengala impedindo a passagem de veículos sobre a linha férrea. Mas não é nada disso que se verifica em Ourinhos, onde o buzinaço se estabeleceu como um hino, ou melhor, como a nossa imerecida trilha sonora.

As manobras proibidas nos horário estipulados pela Lei 4.627 de 9 de abril de 2002 nos dão um atestado de impotência, um diploma de palhaço. Afinal, quem fiscaliza o cumprimento dessa Lei Municipal desrespeitada diariamente pela ALL? Mas o buzinaço é mais grave porque nos faz pensar. Nem o guarda da cancela agüenta tamanha humilhação. Porque, pelo show do maquinista, parece que todos os guardas estão dormindo em serviço quando aquela lombriga de ferro resolve cortar a cidade. E também pouco importa o nosso sono. Pouco (ou nada) importa os ourinhenses que, merecida ou imerecidamente, dormem. O maquinista sádico não tira a mão da buzina, avança para a cidade como um tarado gritando: “Se eu estou aqui acordado, aqui também ninguém vai dormir”.

Caduca, a buzina do trem já não tem a finalidade de sinalizar ou prevenir mais nada. Numa feira de ciência que expõe experiências de alunos do 1º grau encontraremos soluções mais inteligentes e atuais. Se não é instrumento de sinalização, a buzina do trem só pode ser então um instrumento de gozação, de escárnio e tortura.

Pão pra quem tem fome, trabalho pra quem precisa e buzina pra quem é surdo – é só o que eu peço nas minhas orações, antes de tentar pegar no sono cercado de cana por todos os lados.

* Publicada originalmente em 12/07/2009 e reproduzida em 26 de julho de 2020