DICAS – Edição de 2 de agosto de 2020

LIXO O fato de a MRover ter participado da cotação pela qual foi diretamente beneficiada deve ser observado com olhos atentos pelo Ministério Público. Ainda mais pelo fato de que a empreiteira inflacionou seus próprios valores. Alguém explica? O prefeito certamente não vai, até porque já adiantou que não comentará mais sobre este assunto.

RÉPLICA O MP, por sinal, entregou sua réplica às contestações de Otacílio Parras e da rádio Difusora na ação civil pública que move contra os dois. Para o MP, a defesa de Parras é contraditória. E não desconsidera o argumento de que a Procuradoria Jurídica pode ter atuado dolosamente ao dar aval para as sucessivas contratações da Difusora.

FEITOSA A defesa da ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa pediu à Justiça para que seja decretado sigilo no processo que sofre na área cível. O pedido veio após reportagem do DEBATE que envolveu dados bancários da família da ex-tesoureira.

FEITOSA 2 O Ministério Público opinou contrariamente ao sigilo dos autos — diz que a informação é de interesse público. O MP, no entanto, avaliou que os documentos fiscais podem ser limitados apenas às partes.

ABSOLVIDO O ex-prefeito de São Pedro do Turvo José Carlos Damasceno foi absolvido sumariamente em um processo que corria no Tribunal de Justiça de São Paulo. Um dos motivos é que já havia um outro processo a respeito do caso no mesmo tribunal.

VALE TUDO A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo transmitiu ao vivo nas redes sociais um vídeo com o Papai Noel. Não faltassem quatro meses para o Natal, seria uma boa atitude. Em ano de eleição, diz o ditado, vale tudo… Até antecipar o Natal.

VALE TUDO 2 Na Câmara, a vereadora Maura Macieirinha (PSDB) propôs uma moção de congratulações a nada menos do que todos os agricultores de Santa Cruz do Rio Pardo.

OBRAS Maura também propôs um projeto que, se aprovado, obrigará a prefeitura a fornecer no Portal da Transparência informações sobre o andamento das obras municipais.

REFORMA A partir da semana que vem, esta segunda página passará por uma reforma gráfica e ficará muito mais leve aos seus olhos.

OAB A subsede da OAB de Santa Cruz do Rio Pardo volta a atender presencialmente a partir desta semana, das 9h às 11h.

Trapalhada

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo inaugurou, há três semanas, o prolongamento na rua Alziro de Souza Santos. A obra foi elogiada e, ao que tudo indicava, tinha tudo nos conformes. Não fosse o fato de que a administração entrou, somente na terça-feira, 28, com a ação de desapropriação do terreno. Diz a Constituição: a indenização por desapropriação deve anteceder o ato.

Coisas da Política

Almoço das Mães

Aquele jovem prefeito foi convidado a levar sua mãe para um almoço no “Clube dos Cento e Vinte”. Era uma homenagem para o Dia das Mães e a mãe do prefeito seria a grande homenageada da festa.

Após os preparativos, já saindo em direção ao clube, conforme horário marcado, o prefeito lembrou-se de um velho costume de sua mãe, considerado, por ele, deselegante. Ocorria que, após as refeições, sempre que a ofereciam algo mais, ela dizia: “Não, agora não… Já estou com minha pança estourando!”.

Então, o prefeito, querendo evitar a gafe, recomendou à sua mãe que ela deveria apenas dizer que estava “satisfeita”, mesmo porque a palavra “pança” era muito feia.

Após o farto almoço, foi perguntado à senhora se ela aceitava mais alguma coisa. Veio, então, a resposta esperada:

— Não, agora não… Já estou com minha satisfeita estourando!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)