Fotos do Leitor: Comercial Futebol Clube

— Por Edilson Arcoleze:

A fotografia, do ano de 1964, é da equipe do Comercial F.C., que tinha um campo de futebol, onde realizava os seus jogos, na rua Francisco Sanson, na Vila Saul. Sempre rivalizava e se revezava com a equipe do Botafogo, também da Vila Saul. Atualmente, no local onde era o campo fica a escola estadual “Professora Zilda Comegno Monti”. A escolação da equipe da foto é a seguinte: Em pé — Cabral, Adilson Rios, Balilo, Cido Preto, Mané e Pedrão Ataliba. Agachados — Chupa, Pirulim, Nelson, Clodoaldo Lorenzetti, Atalibão e Atalibinha. Colaborou com a fotografia e escalação o meu prezado amigo Carlos Cabral, mais conhecido como “Cabral Sapateiro”.