Reservatório de usina reduz vazão do Pardo em Santa Cruz e região

Lago da futura hidrelétrica começou a ser formado, reduziu drasticamente o nível do rio Pardo em Santa Cruz e preocupou Sabesp, diz superintendente

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O rio Pardo, no trecho que banha Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos, teve seu leito reduzido em mais de um metro nos últimos dias. É o resultado do fechamento das comportas da futura PCH (Pequena Central Hidrelétrica) em Águas de Santa Bárbara, iniciada na segunda-feira, 27. A medida é para formar o grande lago que vai acionar as turbinas da usina “Ponte Branca” para gerar energia elétrica. A empresa responsável é a “PB Produções Energéticas”.

A ONG “Rio Pardo Vivo” combateu durante anos a instalação de hidrelétricas ao longo do rio Pardo, um dos únicos não poluídos do Estado de São Paulo. As inúmeras manifestações conseguiram barrar a construção de pelo menos três hidrelétricas no município de Santa Cruz do Rio Pardo.

No entanto, a “Ponte Branca” de Santa Bárbara já havia recebido todas as autorizações para iniciar a construção, inclusive ambientais. As obras começaram há pelo menos três anos, com a desapropriação de uma extensa mata e o corte de milhares de árvores. Os ambientalistas sustentam que o total de energia que será gerada pela futura PCH não compensa o enorme dano ambiental.

O deputado Ricardo Madalena (PL) chegou a apresentar em agosto de 2017 um projeto para proibir a construção de PCHs em toda a extensão do rio Pardo. Apesar de aprovado na Comissão de Justiça e Redação, a proposta não tramitou a ponto de chegar ao plenário porque houve discordância no grupo de líderes. “Eu consegui aprovar a proposta em todas as comissões, menos no colégio de líderes”, afirmou o deputado.

Em 2017, aliás, havia uma liminar da Justiça Federal de Ourinhos impedindo a construção da hidrelétrica em Águas de Santa Bárbara. A medida, porém, foi derrubada em junho daquele ano pela instância superior em São Paulo. Na época, o desmatamento no município já atingia o equivalente a 80 campos de futebol.

Membro da ONG Rio Pardo, o ecologista Luiz Carlos Cavalchuki disse que a empresa responsável pela “Ponte Branca” não teve o cuidado de avisar a região localizada abaixo do Pardo. “Eles divulgaram um comunicado, através do Facebook, em Águas de Santa Bárbara e Iaras, informando que o reservatório começaria a ser formado. Mas não alertaram a região abaixo, que utiliza o rio Pardo para captação de água, como Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. Há também agricultores e pecuaristas que recorrem ao rio para projetos de irrigação”, disse.

De acordo com Cavalchuki, que é funcionário da Sabesp, um dia depois do fechamento das comportas em Santa Bárbara o nível do Pardo em Santa Cruz baixou. “Na terça-feira, ao invés dos 30 metros por segundo que é o normal para esta época, o rio amanheceu com nove metros por segundo”, disse.

Luiz Carlos diz que houve preocupação da Sabesp em Santa Cruz. “O sistema em Santa Cruz possui uma técnica especial, que é a captação de água mais profunda e no meio do rio. Houve uma paralisação de quatro horas, mas sem danos para o abastecimento na cidade”, disse. A “Ponte Branca” concordou em reduzir o nível de fechamento das comportas.

Segundo consta, engenheiros do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado passaram a monitorar o enchimento do lago em Santa Bárbara e as consequências para a região. “Eles estiveram em Santa Cruz e a ONG Rio Pardo Vivo também está analisando o fato, pois nós estamos numa época ruim, sem chuvas e com uma vazão muita baixa”, explicou. Cavalchuki contou que algumas propriedades rurais da região foram obrigadas a paralisar a captação de água.

As informações são de que a barragem deve demorar uma semana para ser totalmente abastecida. Enquanto isto, o Pardo começa a exibir sua baixa vazão, com pedras aparecendo ao longo do leito. Na estação de captação de água da Sabesp, os pequenos diques de pedras também ficaram expostos.

Sabesp alerta deputado,

que aciona autoridades

O deputado Ricardo Madalena (PL), de Santa Cruz do Rio Pardo, informou na sexta-feira, 31, que recebeu um alerta do superintendente da unidade da Sabesp do Alto Paranapanema, Ivan Sobral de Oliveira, relatando o problema de vazão no rio Pardo na região que fica abaixo de Águas de Santa Bárbara. Segundo a mensagem de Ivan Sobral, o fato nunca foi observado nos mais de 30 anos de operação da Sabesp em Santa Cruz, nem mesmo nos fortes períodos de estiagem.



Sobral também alertou Madalena de que a situação poderia comprometer o abastecimento de água em municípios como Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. O superintendente comunicou que levou o caso ao conhecimento do prefeito Otacílio Parras (PSB) e pediu a intervenção do deputado estadual.



Ricardo Madalena avisou o superintendente do DAEE em São Paulo, que por sua vez enviou uma equipe, inclusive de engenheiros, a Santa Cruz do Rio Pardo e Águas de Santa Bárbara. “Fiquei muito preocupado com esta falta de água no município”, disse, “e pedi uma solução imediata para o impasse”.



Na tarde de sexta-feira, o deputado foi informado pelo próprio superintendente do DAEE, Francisco Eduardo Loducca, de que a empresa responsável pela hidrelétrica foi alertada sobre a ocorrência nos outros municípios e mudou o procedimento para abastecer a barragem. De acordo com o comunicado de Loducca, a empresa garantiu que o problema não voltará a se repetir.