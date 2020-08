Beto Magnani: ‘O Lixo 2’

Histórias do Magú

O Lixo – 2

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

— O cara enganou todo mundo para ficar com o lixo só para ele.

— Com o lixo?

— Subverteu o lícito com sua falsidade. Lixo!

— E quem é que quer lixo?

— Mas a verdade sempre aparece. Ninguém engana por muito tempo. Um dia a casa cai.

— Tô fora de lixo.

— Os canalhas acham normal enganar os outros em nome de suas ambições. Medíocres!

— Lixo tem que ficar longe.

— São sórdidos.

— Sim. Nojentos. Lixo é lixo.

— Acham que ser honesto é ser idiota.

— Idiota é meu vizinho que não joga nada fora. O quintal é só lixo. Fede.

— Se acham superiores ao resto. Lixo!

— Ele fala que não existe jogar fora. Que tudo recicla ou vira adubo.

— São podres.

— Bota podre nisso.

— Tinham que terminar de apodrecer na cadeia.

— Tirando do quintal dele, pode apodrecer onde for.

— O dinheiro do lixo é de todos.

— Tinha dinheiro no lixo?

— Mafioso! Bandido!

— Aí até eu quero pra mim!

— “Pode-se enganar a todos por algum tempo; pode-se enganar alguns por todo o tempo; mas não se pode enganar a todos por todo o tempo.”

— Quem é o maluco que jogou dinheiro fora?

— Abraham Lincoln. Grande Político!

— E rico!

— Grande Homem!

Ouvi, não resisti. Caminhavam afobados sem muita atenção no caminho. Pareciam duas pessoas falando sozinhas ao mesmo tempo. Quase tropeçaram no saco de lixo que eu tinha deixado mais cedo na frente de casa. Saí para recolher porque não era o dia do caminhão passar. Me enganei. (Magú)