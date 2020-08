Pai abandonou tudo para cuidar do filho

O construtor Emerson Caetano, 39, deixou o trabalho para ficar ao lado do filho Ibison Caetano, vítima de afogamento

Um milagre. Esta é a explicação para o caso do garoto Ibison Caetano, 12, que em outubro do ano passado se afogou numa piscina, teve parada cardiorrespiratória, entrou em coma, foi desenganado pelos médicos e hoje está se recuperando aos poucos na casa da família, no bairro rural da Graminha. O pai, Emerson Caetano, 39, não teve dúvidas quando viu o filho em estado gravíssimo, internado na UTI do hospital de Marília. Fechou a casa, abandonou o trabalho, juntou as economias, pegou toda a família e passou mais de cinco meses ao lado do filho.

No domingo, Dia dos Pais, Emerson agradeceu aos céus por festejar a data ao lado de Ibison, a primeira desde o acidente. A família montou um quarto especial na chácara, pois o garoto ainda está acamado e respira por um sistema de traqueostomia. Menos mal para quem, há pouco tempo, ainda respirava por aparelhos.

O acidente com Ibison comoveu Santa Cruz e toda a região. A família não gosta de lembrar o dia 1º de outubro do ano passado, quando o garoto se afogou na piscina da chácara. A suspeita é que ele bateu a cabeça, desmaiou e permaneceu muito tempo dentro da água. Na verdade, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, pois Ibison foi encontrado desfalecido. Foi reanimado pelos paramédicos do Samu, hospitalizado na Santa Casa e à meia-noite já estava na UTI de Marília, para onde foi transferido porque o hospital da cidade não possui UTI pediátrica.

A reanimação do menino foi tão traumática que o paramédico do Samu chegou a quebrar o pulso durante os movimentos no peito. “A gente imagina que ele ficou cerca de uma hora sem respirar, entre o acidente e a chegada do Samu”, avalia o pai.

Claro que ninguém esperava um afogamento. Ibison era atleta, zagueiro do CAS (Clube Atlético Santacruzense) e exímio nadador. Em praias, por exemplo, costumava até surfar. Nos campos de futebol, era visto como um craque e exibia várias medalhas e troféus. Era o melhor aluno de sua sala na escola “Sinharinha Camarinha”.

A tragédia uniu a família numa corrente de amor por Ibison. Emerson abandonou tudo e seguiu para Marília. A mulher Vânia Aparecida dos Santos Caetano, 36, o acompanhou. A filha mais velha, Iasmin, 19, também abandonou a faculdade para ficar ao lado do irmão. “Eu parti no mesmo dia para Marília, Em seguida, veio toda a família e precisamos, inclusive, alugar uma casa”, conta o pai.

Os recursos acabaram em pouco tempo, mas amigos ajudaram nas despesas. Houve a promoção de rifas, shows beneficentes e até uma conta bancária foi aberta para doações. O que não acabou foram a esperança e a força de vontade dos pais e da irmã mais velha — o casal ainda tem a pequena Isis Caetano, de um ano e seis meses.

O dia a dia era sair de casa e ficar no hospital, aproveitando ao máximo as três visitas diárias. A situação era desesperadora, pois os médicos avisaram que a família poderia perdê-lo a qualquer momento. Foram mais de cinco meses nesta situação.

Um dia, todos chegaram a receber a pior notícia de suas vidas: Ibison tinha entrado em morte cerebral. Mas e as inúmeras orações de uma multidão em Santa Cruz? Pois a resposta veio em seguida, para espanto dos médicos. “A médica me chamou e, espantada, disse que ele tinha voltado do coma”, conta Emerson.

Para o pai, não há explicação humana para a recuperação do filho. “O que os médicos disseram, o Ibison provou ao contrário”, afirmou. Há dois meses, quando foi a Marília para uma consulta e troca da cânula da tráqueo, o menino ainda respirava com aparelhos. Ele viajou numa UTI móvel com todos estes equipamentos. “Eu perguntei quanto tempo ele usaria os equipamentos e o médico disse que provavelmente a vida toda”, lembrou.

Emerson, porém, não acreditou. Em semanas, Ibison deixou os aparelhos. “Foi como desmamar meu filho. Fomos tirando aos poucos e, hoje, ele só tem a tráqueo”, disse.

Forte esperança

Emerson diz não ter pressa para a recuperação de Ibison. Há sinais de ânimo, como o encontro com uma mulher, ainda no hospital de Marília, que teve um acidente com o filho ainda pior. “E o filho estava ao lado dela, somente com a cicatriz da tráqueo”, contou.

A família sabe que a recuperação é demorada, mas Ibison está reagindo cada dia melhor. Segundo Emerson, o filho já reconhece as pessoas e expressa sentimentos. “Ele sempre foi muito ligado ao avô. Nesta semana, o avô Walter veio visitar e o Ibison chorou muito quando ele foi embora”, conta o pai.

Desde fevereiro, quando todos voltaram para Santa Cruz, a vida da família está começando a se normalizar. As atenções, porém, ainda estão voltadas para o filho do meio, Ibison. Enquanto retoma seu trabalho como construtor, Emerson disse que aguarda com esperança a retirada da tráqueo, para que o filho possa ser acompanhado por uma fonoaudióloga. “Ele vai precisar reaprender muita coisa”, afirmou.

A irmã Iasmin diz que a família toda conversa muito com Ibison, até como uma técnica para estimulação. “Ultimamente ele trocou o dia pela noite, só dormindo depois das 2h da madrugada. Então, como está acamado, a gente diz bom dia ou boa tarde para ele se situar no tempo”, explicou.

Na verdade, Ibison renasceu e, assim, Emerson passou o primeiro Dia dos Pais com o filho. “O pior já passou”, resume o pai, que ainda espera voltar a jogar uma “pelada” com Ibison, como era comum antes daquele outubro. “Deus foi maravilhoso com nossa família”, diz. 

