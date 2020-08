Alunos do São José participam de atividade para o Dia dos Pais

Alunos do Centro Social São José participaram de uma atividade socioeducativa para a comemoração do Dia dos Pais.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, não houve neste ano a tradicional lembrancinha que é feita pelos próprios alunos do Centro Social.

A proposta foi a realização de um acróstico — uma forma do verso poético, em que o nome é escrito na vertical e cada letra forma uma palavra. Nesta atividade, a ideia é, com o nome dos pais, escrever palavras sobre a importância desta figura ou a falta que pode fazer. Também vale para aqueles avôs que exercem o papel paterno.

O resultado foi positivo. A diretoria do São José agora planeja restabelecer contatos com as crianças e adolescentes que frequentam o “Frei Chico” através de um grupo de WhatsApp. Pelo menos um membro da família será incluído no grupo.