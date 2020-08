Comércio de Santa Cruz festeja movimento e aguarda decisão do prefeito

Com lojas abertas ao público há três semanas, movimento é bom

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O comércio de Santa Cruz do Rio Pardo completou três semanas de funcionamento normal, exceto aos sábados, quando as lojas devem permanecer fechadas por determinação de um decreto do prefeito Otacílio Parras (PSB). A avaliação da ACE (Associação Comercial e Empresarial), atestada por alguns lojistas, é que o movimento está agradando. A expectativa é para a decisão do prefeito na próxima semana, já que ele adiantou que o comércio poderia voltar a fechar após quatro semanas de funcionamento.

Na quarta-feira, 5, o presidente da ACE, Artur Araújo, se reuniu com Otacílio Parras, juntamente com a gerente da entidade e três comerciantes, para tentar persuadir o prefeito a autorizar a reabertura do comércio aos sábados. O pedido levou em conta especialmente este sábado, véspera do Dia dos Pais.

Segundo Artur, Otacílio explicou que não vai permitir a abertura do comércio aos sábados até a pandemia recrudescer. “Mas ele autorizou o delivery verdadeiro, com a loja fechada e o comerciante lá dentro podendo anotar pedidos. Isto no sábado, mas ele deve entregar a mercadoria na casa do cliente”, disse.

Artur, que também é comerciante e dono de loja, disse que o movimento no comércio melhorou muito nos últimos dias. “Estamos confiantes de que o comércio vai continuar aberto, exceto aos sábados. Na verdade, o sábado representa de dois a três dias de vendas, sendo o melhor dia da semana para o comércio. Mas o prefeito disse que o plano, ao menos por enquanto, é evitar aglomerações nos finais de semana”, disse.

Embora a ACE não tenha um levantamento sobre demissões, Artur acredita que, ao menos informalmente, o comerciante de Santa Cruz manteve seus funcionários. “Se houve demissões, foram poucas. Eu, por exemplo, vou contratar”, afirmou.

A gerente da ACE, Mara Araújo, disse que a expectativa de todos os comerciantes é quanto à decisão do prefeito no final da próxima semana. Otacílio autorizou a volta das lojas abertas há três semanas, mas adiantou que no final de 30 dias haverá uma nova avaliação, com a possibilidade de novo fechamento.

“Vai depender da situação, que estamos acompanhando todos os dias. Nós acreditamos que o funcionamento será mantido, pois o que estamos vendo é uma estabilidade da pandemia”, afirmou. Mara informou que havia uma esperança da abertura do comércio neste sábado, véspera de Dia dos Pais. “Apesar da proibição, foi autorizado o delivery, o que já é um alento. Mas é uma situação que temos de enfrentar”, disse.

A gerente da ACE confirmou que o consumidor respondeu à reabertura do comércio de Santa Cruz do Rio Pardo. “Hoje, analisamos a situação a cada dia. O que prejudicou foi o início, com o comércio abrindo e fechando. Com três semanas de funcionamento normal, as vendas realmente estão crescendo”, explicou.