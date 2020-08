DICAS – Edição de 9 de agosto de 2020

NOVIDADE Bem-vindos, leitores e leitoras, à nova segunda página do DEBATE. Mais moderna e mais leve aos seus olhos.

SIGILO A Justiça decretou sigilo nos autos da ação que o banco Santander move contra a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo. O motivo são dados bancários que constam nos autos. No processo, o banco acusa o hospital de ter cometido peculato e apropriação indébita.

SIGILO 2 O juiz Rafael Martins Donzelli decide nesta semana sobre se impõe segredo de Justiça na ação civil que o Ministério Público move contra a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa.

TENDÊNCIA? Imagine se a moda de processar procuradores municipais pega. Na semana passada, segundo informou esta coluna, a promotora Paula Bond Peixoto disse, em réplica na ação civil pública que o MP move contra Otacílio, que a hipótese de que pareceres que deram aval às contratações da Difusora tenham sido atos dolosos não é descartada. Em Ourinhos, isto já aconteceu. Na semana passada, o procurador foi denunciado pelo Ministério Público porque deu parecer favorável a uma licitação supostamente irregular.

ARREPENDEU O presidente da Câmara Paulo Pinhata (PTB) disse estar arrependido de ter participado da manobra que rejeitou o projeto do vereador Luciano Severo (Republicanos) que previa presença obrigatória em todas as sessões legislativas. Ele disse que ficou preocupado com a possibilidade de nada ser feito e as ausências em quaisquer sessões continuarem liberadas.

QUER CONSERTAR Segundo Pinhata, porém, a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo pode sofrer mudanças nos próximos meses. Ele vai conversar com vereadores para, quem sabe, propor um substitutivo definitivo, obrigando todas as presenças.

TRANSPARÊNCIA Apesar de ter dito há algumas semanas que o Portal da Transparência da Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo já estava sendo planejado, até agora não há nada. O sistema está no site, mas não mostra com nenhum gasto, receita ou despesa.

ENFIM Alvo de constantes reclamações de moradores — e de historiadores —, o chafariz histórico do bairro onde nasceu Santa Cruz está sendo reformado pela atual administração.

PREPARANDO O prefeito Otacílio Parras (PSB) está aumentando as propagandas enaltecendo o seu governo. Nas redes sociais, há vídeos apresentados como uma retrospectiva da administração. Está de olho em 2024, pois já antecipou que será candidato.

DÁ DE OMBROS Três meses após as graves denúncias sobre o “cartel do lixo”, a administração nada fez para apurar o caso.

Esfarelando

Apesar de ser uma obra importante e, inclusive, elogiada pelos motoristas, o asfalto do prolongamento da rua Farmacêutico Alziro de Souza Santos já apresenta sinais de que pode esfarelar. A explicação é de que a pavimentação foi feita pela Codesan, que não tem a tecnologia do asfalto a quente.