Futura usina de reciclagem aguarda liberação da obra

Município foi contemplado em projeto

Praticamente 30 anos depois da desativação de sua antiga usina de reciclagem de lixo, Santa Cruz do Rio Pardo poderá ter um novo empreendimento comandado pelo município. De acordo com nota da secretaria de Comunicação, a administração conseguiu ser contemplada para captação de recursos junto ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, através da secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Dos mais de 1,3 milhões de projetos apresentados, Santa Cruz obteve a 21ª posição e deverá receber recursos para a instalação de uma usina de reciclagem. O objetivo, de acordo com o projeto apresentado, é reduzir o volume de materiais recicláveis que não são aproveitados ou destinados de forma inadequada.

O projeto do prefeito Otacílio Parras (PSB) também tem um objetivo social, que é organizar as pessoas que atuam no ramo de reciclagem, promovendo a inclusão social e melhorando as condições de trabalho.

O município receberá mais de R$ 1,2 milhão e deverá arcar com uma contrapartida de R$ 265 mil.

O prefeito Otacílio já definiu o local da futura usina de reciclagem, que será construída em área do município perto da área de transbordo do lixo urbano para Piratininga.

De acordo com a secretaria de Comunicação do município, já houve licitação para construção do barracão e as obras sendo preparadas, aguardando a liberação do órgão estadual para o início completo. Haverá, ainda, uma licitação para compra dos equipamentos da usina, que vai reciclar metal, plástico e papel.