Médico de Ipaussu é nomeado por Doria

José Osmar Medina Pestana é o novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O médico nefrologista José Osmar Medina de Abreu Pestana, que nasceu em Ipaussu, foi nomeado pelo governador João Doria (PSDB) como novo coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado. A indicação foi anunciada na segunda-feira, 3, quando o governador afirmou que Medina deve assumir o comando do comitê nos próximos dias, mantendo um sistema de rodízio entre a equipe.

O comitê do governo estadual consiste numa equipe de 20 médicos e o secretário municipal de Saúde de São Paulo, o ex-deputado federal Edson Aparecido. O órgão foi criado em fevereiro, quando o governador criou mecanismos especiais para combater a pandemia de coronavírus no Estado.

O primeiro titular do comitê foi o infectologista David Uip. O grupo tem como responsabilidade monitorar o avanço da covid-19 e planejar estratégias para reduzir a pandemia.

O ipaussuense é referência mundial em nefrologia. Médico pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), ele fez residência no Hospital São Paulo e doutorado em Medicina em Transplantes Renais. Além disso, fez pós-doutorado em área clínica em Cleveland, nos Estados Unidos, e na área de transplantes experimentais na Universidade de Oxford, na Inglaterra.

Desde 1990, Medina lidera o programa de transplante de órgãos na Unifesp. Foi presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e da Sociedade Latino Americana de Transplantes. Além disso, preside o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp e é membro da Comissão de Ética da Sociedade Internacional de Transplantes.

Medina já publicou 251 trabalhos em publicações especializadas do Brasil do exterior e ministrou palestras nas principais universidades do mundo.

Com todo este currículo, quem conhece o médico garante que José Osmar Medina sempre conservou a humildade. É comum vê-lo pelas ruas de Ipaussu, sua cidade natal, que costuma visitar para rever parentes e amigos.

Um deles é o ex-vereador e ex-secretário de Saúde Roberto Tiririca Guidio Perez. “A cidade está muito contente”, afirmou, sobre a nomeação de Medina. Aliás, o ex-vereador é cunhado de Osmar Medina, pois o médico é irmão da mulher dele. “Ele é nascido e criado em Ipaussu. Aliás, era torneiro mecânico, tendo estudado no antigo Ginásio Industrial da cidade”, contou. O ginásio é atualmente uma Etec.

Segundo Tiririca, José Medina é filho de família pobre e, por conta disso, acabou se transformando num dos grandes exemplos de superação do País. “O pai era pedreiro e a mãe, costureira. Foi assim que o casal criou aquele que seria um dos mais importantes médicos do mundo”, afirmou.

Roberto Tiririca contou que Medina, já médico formado, acompanhou a doença renal crônica do ex-prefeito Carlos Alberto Viana Egreja, o “Lalo”, que governou Ipaussu a partir da primeira metade da década de 1970.

“Ele chegou a acompanhar o Lalo para tratamento nos Estados Unidos. Apesar do problema grave, o ex-prefeito ainda viveu muitos anos, com qualidade de vida”, contou.

José Osmar Medina esteve em Chavantes há uma semana, dois dias antes de ser indicado pelo governador para o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. Ele se reuniu com o prefeito Márcio Burguinha (PSDB) e demonstrou preocupação com o aparecimento de seis casos de covid-19 no asilo São Vicente de Paulo. Medina, então, fez a doação de 52 exames através do Hospital do Rim.

O prefeito Burguinha saudou o médico como “amigo de Chavantes” e pediu a ajuda de Medina para combater a pandemia de coronavírus no município.