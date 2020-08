Cemitério: cadastro digital está prestes a ser concluído

Dos mais de 7.000 cadastros, faltam pouco mais de 400 para terminar

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O advogado Gagrione Fernando da Silva, 30, gerente administrador dos cemitérios de Santa Cruz, anunciou na semana passada que o cadastro digital, projeto iniciado em 2014, está quase concluído. São milhares de nomes e famílias cadastradas, o que facilita a troca de informações. O cemitério tem cerca de 7.000 túmulos e faltam pouco mais de 400 para terminar.

Gagrione explicou que o número de 7.000 jazigos já conta com os cemitérios localizados nos distritos de Caporanga de Sodrélia. “Nós achamos que estes 400 são aqueles abandonados e que não são cuidados por nenhum familiar, muitos dos quais estão sendo retomados pelo município.

Como Santa Cruz do Rio Pardo é a cidade mais antiga da região, é provável que parentes de muitas pessoas enterradas no final do século XIX ou início do século XX deixaram a cidade há anos. O administrador do cemitério tem publicado notificações no “Semanário Oficial”, sem respostas.

Outras publicações dizem respeito à necessidade de recadastramento, mas ainda não há risco de retomada dos túmulos. “No momento, existe a possibilidade de retomada de jazigos completamente abandonados”, disse Gagrione. Segundo ele, o objetivo é não deixar o cemitério abandonado.

Com o sistema digital, o responsável pelo túmulo recebe uma senha — após prévio cadastramento no site da prefeitura — e tem acesso a todas as informações sobre o túmulo. O cadastro só pode ser feito por parente autorizado e para obter a senha também é necessário entrar no site e digitar o número da sepultura, que hoje é possível encontrar pesquisando o nome do falecido na página do cemitério. O e-mail cadastrado receberá a senha.

Segundo Gagrione, é através deste canal que o cemitério vai, por exemplo, alertar o responsável sobre as condições do túmulo ou enviar notificações. “Isto vai acabar com a falta de localização do túmulo, um problema recorrente”, disse. Hoje, há um mapa das ruas internas logo na entrada do cemitério.

O administrador disse que, após a nova política adotada pelo cemitério, inclusive com o risco de retomada de sepulturas, as famílias estão tendo mais cuidado, preservando os jazigos.

Na quarta-feira, quase 1.200 famílias já tinham providenciado o cadastro. “Este sistema vai ajudar muito a comunicação com os responsáveis pelos túmulos”, explicou Gagrione.

O administrador, porém, disse que muitas informações não serão resgatadas, uma vez que o sistema de cadastro antigo era manual e cheio de imperfeições. “Muitos dados se perderam e muitas informações são divergentes. O problema é que antigamente os funcionários escreviam num livro, às vezes à máquina, e muitas datas não estão corretas”, afirmou. É o caso, por exemplo, do jazigo da viúva de Tonico Lista, morta em 1929 (leia na página D-3).

Há casos, aliás, de erros provocados pelos próprios cartórios. “Houve um caso neste ano, de um cartório de São Paulo que lavrou o registro de falecimento de forma errada. Nós instauramos um procedimento administrativo e o cartório foi notificado”, afirmou.

Segundo Gagrione, a retomada de túmulos também amenizou um problema crônico do cemitério nos últimos anos: a falta de espaço. Como o prefeito Otacílio negociou com a rádio Difusora, cedendo um terreno no Distrito Industrial para instalação da antena FM e retomando uma área vizinha ao cemitério, a expansão está garantida.

De acordo com o administrador, o aumento do cemitério só deverá ser feito na gestão do próximo prefeito, que será eleito em novembro deste ano.