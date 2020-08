Contador da Câmara pode perder o cargo nos próximos meses

Funcionário concursado, Ivam Garcia é réu em ação que, em primeira instância, o condenou à prisão em semiaberto

Os dias de Ivam de Jesus Garcia da Silva como contador da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo podem ter fim até o final deste ano. Ele é réu em duas ações que tramitam no Tribunal de Justiça de São Paulo por fraude a licitação. O ex-prefeito de Espírito Santo do Turvo também está arrolado nos processos.

Um deles é criminal, cuja sentença de primeira instância condenou Ivam à prisão por dois anos e três meses em regime aberto. Pacheco, por sua vez, recebeu a pena de dois anos e sete meses, também em regime aberto.

A prisão, porém, foi revertida para pena restritiva de direitos — pagamento de 10 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Todos recorrem em liberdade.

A ação remete à contratação de Ivam como assessor contábil da prefeitura de Espírito Santo do Turvo. Ele foi nomeado por Pacheco em 2009 através do procedimento “carta convite”.

A contratação, segundo o Ministério Público, foi fraudulenta. Uma lei complementar determina que o emprego deve ser preenchido mediante concurso público. O contrato com Ivam foi sucessivamente renovado até 2013, quando a prefeitura efetivamente realizou um concurso para o cargo.

A contratação levantou suspeitas ao MP porque a “carta convite restringe o conhecimento e a participação de outros interessados”. A sentença de primeira instância concluiu que Pacheco e Ivam agiram em conluio para fraudar o processo licitatório.

Um concurso público para o preenchimento do cargo foi realizado em 2013. Ainda assim, porém, o contrato entre a administração de Pacheco com o então assessor contábil Ivam foi prorrogado até 2016, segundo aponta o Ministério Público.

A promotoria argumenta que Pacheco “contou com uma assessoria contábil e financeira contratada segundo seus interesses”. “Ao se adotar modalidade mais simples [carta-convite], a publicidade se torna mais restrita e, via de regra, caracteriza o dirigismo e a situação privilegiada, causando prejuízos”, cita o MP.

Em defesa, Ivam diz que desconhecia eventuais ilegalidades nos processos licitatórios e nega ter agido em conluio com Pacheco para exercer o cargo de assessor contábil do município. Segundo ele, sequer há provas disto nos autos. Também reitera que foi contratado pela administração por ter oferecido o melhor preço.

Já João Adirson Pacheco diz que a contratações não configuram atos dolosos, uma vez que ele não teria interferido nos fatos. Tudo, segundo o ex-prefeito, teve aval da Procuradoria Jurídica. Pacheco também afirma que a contratação era necessária e que outras pessoas foram admitidas em administrações anteriores.

Uma ação civil pública referente ao mesmo caso também tramita no Tribunal de Justiça. Desta, porém, também é réu o ex-vereador Roberto Mariano Marsola. Isso porque Ivam Garcia é contador concursado da Câmara desde 2006.

No ano seguinte à sua admissão, o então presidente Marsola propôs — e aprovou — uma redução na jornada de trabalho sem descontar, no entanto, os salários dos funcionários. Marsola alegou, na época, que a reestruturação não causaria prejuízos à Câmara.

Um mês depois, porém, Ivam passou a receber horas extras. A situação é ainda mais complicada porque, em 2009, Ivam foi contratado pela prefeitura de Espírito Santo do Turvo. O fato configurou, em primeira instância, acúmulo ilegal de cargos. Todos respondem também por improbidade administrativa.

Ivam e Pacheco foram condenados à perda da função pública porventura exercida, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos e ao pagamento de multa. Marsola, por sua vez, recebeu apenas multa.

No ano passado, Marsola afirmou ao DEBATE que discorda da acusação de que tenha cometido irregularidades. Segundo ele, a redução de jornada visou gerar economia aos cofres do Legislativo municipal.

Nos dois casos, que estão no TJ, a Procuradoria opina pelo não provimento dos recursos. O parecer da ação criminal foi divulgado em 22 de julho. No caso da ação civil, porém, o processo está para julgamento desde janeiro. A tendência, porém, é que os recursos sejam julgados ainda neste ano.