Garoto sonha com profissão de radialista

João Otávio, 12, criou uma “rádio de mentirinha” e passa o dia transmitindo os programas pelo aplicativo do whatsapp

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

‘‘DJ Marcão, se tiver na agulha, costura que eu quero ver!”. O bordão é de um radialista de 12 anos, estudante da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”. O DJ é imaginário, e a “rádio”, transmitida por meio de um grupo de whatsapp. Assim é o cotidiano do garoto João Otávio de Oliveira, um apaixonado pelo mundo do rádio e que sonha em seguir a profissão. Os pais dão apoio e João só deixa os microfones à noite. “É uma rádio de mentirinha, mas eu adoro”, diz.

Em sua casa, na vila Santa Aureliana, ele montou um pequeno estúdio improvisado, de onde transmite abraços aos ouvintes — algumas dezenas — e atende a pedidos de música. João precisa ser rápido, pois as sugestões são buscadas no Youtube e publicadas no aplicativo de whatsapp. Em todos os pedidos, há uma resposta carinhosa do locutor. De vez em quando, ele faz saudação a um novo ouvinte que ingressou no grupo.

João Otávio começou cedo a gostar de rádio. Aos 5 ou 6 anos, começou a assistir a rádio Senado, especialmente o programa “Conexão Senado”. Claro que estava mais de olho no “jeito de fazer rádio” do que propriamente nas notícias.

Foi aí que ele começou a brincar de rádio, falando em microfones imaginários pela casa. Para improvisar um estúdio nos fundos da casa, foi um pulo. Surgiu, então, a “rádio Apolinário e Amigos”, batizada com o sobrenome da família. Tem até um prefixo, 106,3 FM, também imaginário.

Na semana passada, por sinal, ele trocou o microfone do estúdio por um mais moderno. Claro que João também conhece a gratidão. “Quero agradecer à loja do Japonês”, disse várias vezes nos intervalos. É um dos poucos comerciais, claro que gratuitos. Outro foi do jornal, logo após ser entrevistado e avisado que a reportagem sairia na próxima edição.

O próprio João estabeleceu regras para participação na rádio. Não toca funk, apenas sertanejo — universitário e principalmente raiz. Na verdade, ele aprecia mesmo são os “modões” de viola, gosto que herdou do pai, o barbeiro Ildeu Geraldo de Oliveira, 59. João não gosta dos estilos que a rádio “Apolinário” não toca, muito menos das letras.

A “rádio” também permite músicas de Roberto Carlos e tem até um programa especial para o cantor, o “Momento do Rei”, que estreou há dias. Há também espaço para a reflexão religiosa, a “Oração do Dia Feliz”, geralmente mensagens do pastor mineiro Bruno Leonardo, que possui um canal no Youtube. No final do dia, há sobra tempo para falar sobre futebol.

Outro programa muito assistido, especialmente nos finais de semana, é o “Sertão Caboclo”, que vai “ao ar” das 19h às 20h. Antes, a variedade era produzida até 22h, mas foi obrigado a mudar o horário porque os pais acharam que João deveria dormir mais cedo.

A “rádio Apolinário” sofre algumas interrupções. “Tem dia que a bateria do celular precisa ser carregada no meio dos programas”, explica João Otávio. Na tarde de quarta-feira, 5, a mãe dele, Luiza Elizabete Aparecida Apolinário de Oliveira, 55, teve de entrar “ao vivo” para explicar a “pane” na programação. “Pessoal, vamos ficar sem música nesta tarde. O nosso locutor deitou e dormiu”, anunciou. Duas horas depois, porém, lá estava novamente o “titular” João Otávio a postos em seu microfone.

O garoto já criou até uma responsabilidade na transmissão da rádio “Apolinário”. Certo dia, ele chegou a dar uma “bronca” na avó, durante uma visita, porque ela ficou conversando demais, segundo contou João. “Eu perdi parte do programa porque me atrasei”, diz.

Incrivelmente, o garoto foi diagnosticado com autismo, mas ninguém percebe. Não é doença, mas um tipo de transtorno que se caracteriza por déficit na comunicação social, com vários subtipos. Geralmente, as crianças autistas fixam o interesse num tema. João, porém, aprendeu a ser comunicativo e, ao que parece, tem dois interesses muito fortes. Um é o rádio.

O outro é seguir uma vida religiosa. “Ele sonha em ser padre também”, diz a mãe. “Mas acho que ele pode ser ambos, pois há muitos padres que são radialistas”, ressaltou Luiza Elizabete. “Como autista, ele consegue lutar muito por aquilo que quer”, garante.

O pai, Ildeu, confirma a vocação religiosa. “Ele entende tudo, é católico e gosta de ir às missas. Mas aprecia tudo o que fala de Deus, tanto que em sua rádio coloca mensagens de um pastor”, conta. “Em todas as vocações, nós damos todo o apoio”, lembra. Ildeu diz que, se pudesse, João ficaria até altas horas transmitindo seus programas. “Mas nós dormimos cedo e ele tem medo de ficar sozinho no estúdio”, lembra, rindo.

João comprou os equipamentos do “estúdio” com dinheiro próprio e, obviamente, a ajuda dos pais. A renda própria obtém vendendo guardanapos de pano com pinturas que ele mesmo faz. É o resultado das aulas de pintura que há um ano João frequenta todas as semanas. A R$ 12 a unidade, ele conseguiu juntar um dinheirinho para investir na “rádio Apolinário”.

No ar, ao vivo

A verve radiofônica de João Otávio já chamou a atenção de radialistas profissionais. O garoto agora participa do programa “Dil Show”, da rádio Difusora FM, apresentado aos sábados das 15h às 19h. Há dois meses, aliás, João participa ao vivo, inclusive atendendo telefonemas. “O Dil é o meu professor”, diz o menino, avaliando que faz uma espécie de “estágio”.

Mas ele também esteve no programa “Loteria Musical”, com José Eduardo Catalano, e no matutino apresentado por Souza Neto. O garoto já disse que quer trabalhar na rádio, mas a lei não permite em razão da idade. O locutor Odelair Ferdin presenteou João com “jingles” para abertura dos programas. Tudo muito profissional.

Claro que, aos 12 anos, João Otávio ainda comete algumas gafes. Certo sábado, ao lado do apresentador do “Gil Show” na Difusora, o locutor estava fazendo uma propaganda “testemunhal” — quando o texto é lido pelo próprio apresentador — do arroz Valle Branco, produto da cerealista Nardo, um dos patrocinadores do horário. João fez um comentário que, imediatamente, provocou um telefonema de sua mãe dando-lhe um “puxão de orelhas” virtual: “Em casa minha mãe costuma usar o arroz Ramagem”, disse, inocentemente, o garoto, em meio do anúncio do concorrente.

Mas é assim o jeito João Otávio de ser, a “raspa do tacho” do casal Ildeu e Luiza. Afinal, a diferença para o irmão Éder Luiz, 35, é de 23 anos, o que faz do garoto o “xodó” da família. 

* Colaborou Toko Degaspari