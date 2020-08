Antiella, Sampaio Gouveia e Ellen Manfrim estreiam coluna

A psicóloga Antiella Carrijo Ramos, o advogado Luiz Antonio Sampaio Gouveia e a professora e neuropediatra Ellen Manfrim assinam, na segunda e terceira páginas deste jornal a partir de hoje, 9, uma coluna semanal no DEBATE. Antiella e Ellen passam a escrever na segunda página. Sampaio Gouveia, por sua vez, na terceira.

A estreia faz parte da modernização no projeto editorial do jornal, que tem aberto espaço a novos colunistas nos últimos anos, e também do novo projeto gráfico do DEBATE, que começou com a mudança no layout da primeira página a partir do início do ano.

Antiella é psicóloga no Cras ‘Betinha’, instituição da qual também foi coordenadora durante anos. Seu espírito de liderança e projetos sociais de sua autoria renderam à psicóloga prêmios e palestras a nível, inclusive, estadual.

Conhecido ‘Pitoleu’, Luiz Antonio Sampaio Gouveia é nascido em Santa Cruz do Rio Pardo e formado em Direito pelo Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo. Hoje, é sócio do escritório Sampaio Gouveia Advogados Associados, cuja sede fica na capital paulista.

Ellen Manfrim, também santa-cruzense, é médica especialista em neuropediatria. Hoje, atua na clínica “Integrar”, de Santa Cruz do Rio Pardo.

Além dos novos colunistas, a segunda página do jornal também ganha um design mais leve e moderno. Há duas semanas, o formato da coluna “Dicas” já havia sido alterado. No mesmo espaço, aliás, o novo design da página foi anunciado na semana passada.

Maior aproveitamento do branco entre os espaços e uma divisão clara entre os artigos são características marcantes da nova segunda página.