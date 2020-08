Antiella Carrijo Ramos: “Utopia é o que ainda não é”

Utopia é o que ainda não é

Antiella Carrijo Ramos

Pensei em muitas formas para iniciar essa coluna. Comecei pesquisando como estreantes no espaço jornalístico fazem. Li e reli colunas e, na verdade, meu trabalho de pesquisa em nada adiantou. Ainda não sei bem como começar. Então deixei os modelos de lado e resolvi escrever com as intuições do coração, tentando deixar fluir em mim palavras que narrem histórias e expressem a beleza do cotidiano. Decidi ouvir aquela voz que ecoa dentro da gente e que nos direciona.

Estar aqui é como se a vida me permitisse realizar um sonho. Como aquela janelinha que se abre quando você menos espera. Sempre gostei de escrever e por algum tempo desejei ser jornalista. Pensava que, para escrever, teria que estar nesse lugar. Mas me dei conta de que o processo de escrita poderia ser feito de muitos lugares e, quando a psicologia chegou, compreendi que ela poderia me oferecer muitas possibilidades. Escrever era uma delas. Já faz algum tempo que me aventuro nas redes sociais, escrevendo sobre coisas que penso e sinto, sobre histórias que me inspiram e sobre as lutas que travamos. E agora vou me aventurar por aqui, na tentativa de verter em palavra escrita narrativas e afetos.

Em 2005 tive a oportunidade de conhecer José Paulo Netto. Na ocasião, ele, com sua barba bem camarada e seu velho cachimbo na mão, proferiu uma frase que entrou pela cabeça e atingiu o coração “utopia é aquilo que ainda não é”. Passei anos acreditando que utopias eram sonhos inatingíveis e irrealizáveis, e naquele momento compreendi que utopia era o vir a ser, era aquele lugar ideal que construímos durante toda a vida. Utopia é forjar coletivamente um mundo em que todos tenham o direito de sonhar e condições de realizar.

Tempos de crise nos colocam diante de muitos desafios. A pandemia veio como uma onda grande, nos pegou de surpresa, tirou nosso ar e nos levou para longe. Mas ela passará, nossos pés encontrarão terra firme e voltaremos a caminhar lado a lado. Por isso é urgente seguir sonhando e concebendo novas formas de ser e estar no mundo, para que, assim, eu, você e nós possamos construir esse novo tempo, que ainda não chegou, mas que há de raiar em breve em nossa vida.

* Antiella Carrijo Ramos é psicóloga em Santa Cruz do Rio Pardo