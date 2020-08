Ellen Manfrim: “Sair da zona de conforto”

Sair da zona de conforto

Ellen Manfrim

Você já deve ter ouvido falar sobre a famosa zona de conforto, aquele estado mental, emocional e até mesmo físico que está cômodo e satisfatório, que gera tranquilidade e ausência de medo ou de ansiedade.

Mas por que sair da zona de conforto se é justamente aí que temos a sensação de domínio, de calmaria e de estabilidade?

Quem de vocês nunca ouviu falar de amigos que ficaram anos num relacionamento pelo companheirismo, pela amizade, mas não pelo amor? Ou então daquela pessoa que está há tempo trabalhando em sua área de graduação, tem um bom salário, um ótimo relacionamento com os colegas de trabalho, uma boa posição na empresa, mas não se sente plenamente realizada profissionalmente? Histórias como essas são muito comuns no nosso cotidiano. E mudá-las nem sempre é tão simples. Isso porque nosso cérebro se acostuma com essa situação, com esse comportamento. Nosso corpo todo aprende a viver nesse marasmo frágil e cômodo que é a rotina. Afinal, somos seres aptos à procrastinação.

Sair da zona de conforto significa aceitar o inusitado, trocar o certo pelo incerto, provar a você mesmo que o medo pode ser vencido, instigar o cérebro com novos estímulos. Um simples ato de conhecer uma atividade nova, como um novo idioma ou uma nova música, irá mexer com milhares de redes neuronais, aumentando e fortalecendo suas conexões, dando ao seu cérebro novas possibilidades sinápticas. Você pode imaginar o quanto estimularia seu cérebro se ousasse aprender um novo e mais interessante ofício? Ou então se quisesse abandonar velhos e inadequados hábitos? Pois é. Sair da zona de conforto demanda esforço, disciplina, energia e muito, muito comprometimento com você mesmo.

Sei que não é nada fácil lidar com todas as sensações que o medo do novo provoca em nossas vidas: a liberação de endorfina e adrenalina que nos faz arrepiar, sentir o coração acelerado, os pelos ouriçados, a respiração falhando, o tão citado “gelo na barriga” (que não acontece apenas com os apaixonados, mas com quem tem medo também). Não é automático desistir daquilo que te deixa confortável e buscar novos e incertos horizontes. Mas lembre-se: a diferença entre a coragem e o medo é a ação!

* Ellen Manfrim é neuropediatra em Santa Cruz do Rio Pardo