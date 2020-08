Aos 73 anos, empresário vira ‘jardineiro’

Dono de fazenda e indústria cerealista, Otacílio Picinin pega na enxada toda semana para cuidar de área ribeirinha

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Ele nasceu pelas mãos de uma parteira, veio morar na cidade há quase meio século, fundou uma das grandes cerealistas de Santa Cruz, a “Picinin Alimentos”, mas nunca se esqueceu das raízes. Todos os finais de semana, Otacílio Picinin, 73, troca a mesa de seu escritório pela enxada e o rastelo. É que ele resolveu cuidar de um terreno à beira do ribeirão São Domingos, que fica perto de sua casa, no Jardim Ipê, na continuação da praça do Rotary. E não há dúvidas que ele encontrou até um tempinho para este trabalho no útimo domingo, Dia dos Pais.

A família é muito numerosa. “No sítio, dormiam cinco no mesmo quarto”, conta o empresário. Otacílio mora no Jardim Ipê há décadas, quando o bairro ainda estava se formando. Nem havia muitas casas. “Era só um cantinho, um buraco, como diziam na época. Mas eu gostei”, contou Picinin.

Ele lembra que na juventude, antes do casamento com Maria Inês Pegorer, ajudava a cuidar do jardim em volta da casa no sítio. O lugar era extremamente limpo, garante. “Quem chegava, elogiava a grama aparada e a limpeza. Eu até cerquei a casa com bambu rachado para evitar a invasão das galinhas”, conta.

Já na cidade, na casa do Jardim Ipê, Otacílio passou a ficar incomodado com o capim crescendo à beira do ribeirão a ponto de sufocar as árvores.

“Na verdade, eu não aguentei ver aquilo. Peguei a enxada e passei a limpar o lugar”, disse. Hoje, a área está sem capim e há trilhas entre as árvores para uma caminhada até o ribeirão.

O trabalho começa na tarde de sábado e geralmente é “esticado” no domingo. Até quando há um almoço familiar, logo em seguida Otacílio pega suas ferramentas e ruma para a beira do ribeirão. Nem olha o relógio. “Chego em casa quando começa a escurecer”, diz.

Certo dia, um homem admirou tanto o lugar que chegou a elogiar a atitude de Otacílio, dizendo que ele venceria a eleição se fosse novamente candidato. Imaginava, claro, ser uma obra do prefeito. “Ele só errou de Otacílio”, brinca o empresário, que é amigo do prefeito e elogia a atual administração.

O empresário cortou todo o capim colonião, retirou as folhas, as amontoou — “não se pode queimar” — e passou a observar trilhas “batidas”, um sinal de que as pessoas passaram a caminhar no local.

Quem imagina que é trabalho pesado para um homem de quase 74 anos, não conhece a disposição de Otacílio. Incrivelmente, ele costuma ir a pé até a empresa, que fica na rodovia SP-225, a alguns quilômetros de distância. Em sua casa, costumava fazer flexões.

Há algum tempo, o empresário fez parte de uma caravana que caminhou — sim, a pé — até o Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes-PR, a mais de 100 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo. “Foi duro acompanhá-lo”, diz o vizinho, que também enfrentou o desafio.

Otacílio Picinin acredita que sua consciência ecológica veio da infância na zona rural. O ribeirão São Domingos e os moradores do Jardim Ipê, claro, agradecem.