Fotos do Leitor: A antiga Sobar Agropecuária, de Espírito Santo do Turvo

— Por Edilson Arcoleze:

A empresa Sobar S/A – Agropecuária foi instalada na Fazenda Sapé, distrito de Espírito Santo do Turvo, que ainda era município de Santa Cruz do Rio Pardo no início dos anos de 1980. Pertencia ao Grupo Sobar — Sociedade Bandeirante de Reflorestamento e Máquinas Ltda. Seus proprietários eram os saudosos Guy Alberto Retz e Nelson Lourenço Camolesi. Trabalhei no escritório desta empresa de junho de 1983 a setembro de 1986, onde fiz grandes amizades, as quais quero homenageá-las em nome do meu querido amigo, ex-encarregado na Sobar, Francisco Claudinei Silva. Após ser negociada pelos familiares de Guy e Nelson com Ari Natalino, encerrou as suas atividades na década de 1990.