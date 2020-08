Franco Catalano: Reflex(ã)o das cidades

O artigo de hoje é uma reflexão. Um exercício para tentar organizar minhas opiniões

Reflex(ã)o das cidades

Franco Catalano

CULTURA Uma grande amiga, urbanista convicta, recentemente tornou-se sócia da maior empresa de parklets de São Paulo. Parklets são estuturas leves, em metal e madeira maciça, que, com as devidas autorizações da prefeitura, desapropriam uma vaga de carro na rua e instalam ali uma espécie de “mini espaço público”, com bancos e floreiras. Os custos são pagos pela iniciativa privada, em geral restaurantes ou empresas “cool” de bairros nobres da capital paulista.

Em uma conversa com esta amiga — a maioria de nossas conversas são trocas de memes bobos — descobrimos uma nova página de sátiras sobre arquitetura e urbanismo. O nome da página, um trocadilho com o último modernista vivo, é Paulo Mendes do Arrocha. Entre risos, percebemos uma tendência neste perfil de criticar as parcerias púbico-privadas, incluindo o ganha-pão da colega. Sensível como ninguém, sentiu-se ofendida pelas piadas envolvendo os parklets e outros modos de ocupação de espaços públicos. Começamos a debater o assunto.

Nós dois enxergamos a necessidade de um pensamento social. Nós dois abominamos o lado cruel do capitalismo. Mas nós dois também sabemos ser razoáveis. Em um mundo onde o que impera é o dinheiro; em uma realidade — que é a nossa, neste país abandonado à própria sorte — onde os espaços públicos são, em sua grande maioria, abandonados; e em uma sociedade que não confia no próprio governo para levar projetos adiante, este tipo de iniciativa tem sim seu lado positivo.

Os gritalhões de plantão da página, cujas bandeiras mesclam motivos racionais e críticas gratuitas, começaram a atacar os famigerados parklets. Dizem que é a “privatização do espaço comum”. Analisemos: uma vaga de estacionamento em via pública, medindo em média 2×5 metros, é ocupada por um único veículo. Este veículo, salvo raras exceções, transporta apenas 2 pessoas. Um parklet, apesar de ser financiado por uma pessoa jurídica, pertence à cidade (por força da Lei). Ou seja, onde antes havia um carro vazio, agora podem estar os clientes das empresas ou restaurantes que bancaram o projeto. Podem estar, também, quaisquer cidadãos que estejam passando por lá e queiram descansar em um banco sob a sombra de um guarda-sol ou das copas das árvores. Todos ganham. É uma sinalização de que a Era do Automóvel está em declínio e de que, juntas, as pessoas podem se apropriar da cidade – que afinal é delas – enquanto a consciência governamental ainda está presa ao século passado.

Enquanto elaborava minhas ideias, tanto na conversa com a Dri (dando nome aos bois, finalmente), quanto durante o desenvolvimento deste artigo, senti que estava “traindo a mim mesmo”, pois, como já devem ter percebido, não poupo críticas ao mundo capitalista em que vivemos. Mas, como alertei na primeira linha, aqui não coloco opiniões consolidadas. São provocações aos leitores — e, por que não? — a mim mesmo.

* Franco Catalano é santa-cruzense, cursou História da Arte em Madrid e é arquiteto