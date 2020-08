Pocay, procurador e mais quatro são denunciados em ação do MP

Motivo é a contratação irregular de empresa para equipamento de usina de asfalto móvel

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito Lucas Pocay (PSD), o Procurador Jurídico de Ourinhos Gustavo Henrique Paschoal, o ex-secretário de Infraestrutura Ignácio José Barbosa da Silva, o ex-diretor de Compras e Licitações Anderson Maximiano Luna, o município de Ourinhos e a empresa “Teresa Colombo Equipamentos Rodoviários Ltda Epp” foram denunciados, na segunda-feira, 4, pelo Ministério Público de Ourinhos.

A Justiça deve aceitar a denúncia nas próximas semanas. A ação é fruto de um inquérito que apurou supostas irregularidades na usina de asfalto de Ourinhos — construída pela “Teresa Colombo”.

Em denúncia de 48 páginas, o promotor Otávio Ferreira Garcia pede a nulidade do contrato firmado entre o município e a empresa — cujo valor foi de R$ 296.837 —, a condenação de Pocay, Ignácio, Paschoal e Anderson Maximiano por prática dolosa de improbidade administrativa, à suspensão de seus direitos políticos, a proibição de contratar com o Poder Público e a perda do cargo ou função porventura exercidos.

O inquérito foi instaurado após representação do deputado federal Capitão Augusto (PL), adversário político do prefeito.

O contrato entre o município e a “Teresa Colombo” foi firmado em 2017, em pregão presencial através da modalidade registro de preços. Segundo consta, a empresa foi a única participante do procedimento licitatório.

O contrato previa a aquisição da usina móvel de asfalto. O prazo para a entrega, segundo consta do contrato, era de 60 dias. O documento foi assinado em julho daquele ano. O equipamento, porém, foi entregue apenas em novembro. Um atraso, portanto, de dois meses.

Conforme narra o Ministério Público, o ex-secretário de Infraestrutura Ignácio José Barbosa assinou, no dia 7 de novembro, um termo em que afirma ter recebido os equipamentos com a quantidade e qualidade de acordo com o requerido.

No dia 24 do mesmo mês, a prefeitura efetuou o pagamento de quase R$ 297 mil à “Teresa Colombo”. Ocorre, porém, que o equipamento sequer funcionou. O primeiro teste, aliás, foi realizado antes mesmo do pagamento à empresa.

A administração ourinhense chegou a fazer sucessivas tentativas para testar o funcionamento da usina móvel de asfalto. Todas, porém, fracassaram. Um processo administrativo declarou a empresa inidônea.

A “Teresa Colombo” foi multada em R$ 29,6 mil, e uma ação de cobrança foi ajuizada pela procuradoria para que os valores fossem ressarcidos aos cofres públicos. Ainda não há decisão definitiva.

O procedimento licitatório chegou a ser rejeitado pelo Tribunal de Contas de São Paulo. O órgão argumentou que houve ausência de demonstração de recursos para licitar e parecer jurídico precário. Além disso, o TC também inadmitiu a contratação por meio do registro de preços.

Segundo a denúncia, os acusados, “cada qual no limite de suas atribuições e responsabilidades, optaram pelo caminho da ilegalidade”. “No caso em apreço, forçoso concluir que houve manifesta ofensa aos princípios constitucionais e à legislação ordinária de regência”.

Para o MP, “a aquisição da usina de asfalto jamais poderia ter ocorrido mediante sistema de registro de preços, absolutamente inadequado à espécie”. Daí surge, diz a denúncia, a responsabilidade do Procurador Jurídico Gustavo Paschoal.

Na época, Paschoal ocupava o cargo de procurador-geral do município. Seu parecer que deu aval à contratação, afirma a promotoria, não se dedicou à análise da modalidade de licitação empregada.

“Salta aos olhos que os pareceres nada de jurídico trouxeram em seus respectivos conteúdos. Parecem ter sido emitidos mesmo apenas para conferir ares de legalidade”, critica. Em resposta de ofício ao MP, o procurador admitiu que cometeu um equívoco.

Paschoal argumentou que não agiu com dolo ou má-fé. Segundo ele, houve sobrecarga de trabalho na época em razão da extinção da secretaria de Assuntos Jurídicos — fato que, aliás, rendeu a Pocay uma condenação em primeira instância ao pagamento de multa.

Ignácio Barbosa, por sua vez, disse ao MP durante a fase de inquérito que assinou o atestado de qualidade e quantidade no verso da nota — embora o equipamento sequer tivesse funcionado — a mando do então diretor de Compras e Licitações Anderson Maximiano. Este, porém, negou que tenha determinado a assinatura.

Dias depois, o secretário Ignácio recuou e enviou petição ao MP afirmando que não havia assinado o atestado, que o carimbo aposto no verso da nota fiscal não pertence à secretaria de Infraestrutura e que a letra da assinatura não pertencia a nenhum funcionário da pasta.

“Se fossem verídicas as circunstâncias, piorariam ainda mais o cenário, na medida em que estaria (como de fato está) confirmado o recebimento pessoal do equipamento e a autorização do pagamento, mas sem nenhuma mínima formalidade, ao arrepio da lei”, reclama o MP.

“Os demandados, cada qual no limite de suas atribuições e responsabilidades, optaram pelo caminho da ilegalidade”, emenda a denúncia.

Procurado, o prefeito Lucas Pocay disse, através de seus advogados, que “a peça formulada pelo Ministério Público não revela qualquer conduta ilegal cometida pelo prefeito”.

Em nota, os advogados afirmam que “o próprio promotor de justiça atesta que o prefeito, ao tomar conhecimento da ineficiência da máquina adquirida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, instaurou procedimento administrativo, aplicou multa, declarou a empresa inidônea e propôs ação civil de ressarcimento dos valores pagos, ao município”.

A defesa de Pocay diz ainda ter convicção de que a ação, “tão logo seja analisada”, será julgada improcedente.