Beto Magnani: ‘O Sapato’

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O sapato

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

O índio atravessou a rua em direção ao homem que não parava de gritar na frente da loja de calçados. Protestava contra o dono.

— Calma meu senhor. Desse jeito vai acabar tendo um ataque do coração. — disse o índio ao homem.

— Esse maluco é doido! Paguei à vista o sapato. Ele recebeu o dinheiro e mesmo assim marcou como compra a prazo. Os boletos chegam todo dia dez pelo correio. E todo dia onze eu venho aqui avisar que há um engano. Não acreditam em mim. Agora querem que eu pague com juros e multa! São oito parcelas que dariam para comprar três sapatos ao invés de um. — explicou exaltadamente o homem.

— É só mostrar o recibo do pagamento. – comentou o índio.

— Não peguei recibo nenhum. Sempre confiei nele. Ele é que não confia em mim!

— Se ele te deu crédito para pagar a prazo é porque confia em você.

— Mas eu paguei a vista! E em dinheiro vivo.

— Mais um motivo para pedir recibo. E a nota fiscal?

— Que mané nota?! Eu sou lá de pedir nota?!

— Pois deveria. Parte do dinheiro que pagou é imposto. Se não pede a nota o valor acaba ficando com o dono da loja.

— Você é índio?

— Sou.

— De verdade?

— Claro.

— E o que tá fazendo aqui?

— Também vim comprar sapatos.

— E desde quando índio usa sapato?

— Por que você acha que índio não usa sapato?

— Porque vive pelado.

— Nem todos. A maioria só nas festas tradicionais. E eu moro na cidade, preciso de sapatos.

— Com um monte de floresta pra vocês, veio fazer o que na cidade?

— Estudar. Faculdade de direito.

— Era só o que me faltava; índio advogado.

— Juiz. Pretendo ser juiz.

— Piorou.

— Índio não pode ser magistrado?

— Acho que pode. Mas é perda de tempo. Você tá sendo tonto. Deveria aproveitar a mamata para explorar a floresta. Tem muito dinheiro em madeira na mão de vocês. Fora o ouro. Tonto!

— A floresta tem que ser preservada. Nem índio pode derrubar. Por todos.

— Já vi que você é do tipo catequisado por Ongs.

— E o senhor catequisado por ignorantes.

— Fica nervoso não índio. Vai pescar.

— E o senhor vai pagar a sua conta!

— Paguei já!

— Pagou nada! Cadê a nota fiscal?

O índio entrou na loja de calçados. O homem continuou resmungando no mesmo lugar. Eu estava só passando a caminho do sapateiro e ouvi a conversa, não resisti. Lembrei que ainda precisava pagar a última prestação da botina que estava levando ao concerto. As prestações duraram mais que a sola. Quase fico descalço. Na cidade. (Magú)