Pascoalino: X da questão

‘X’ da questão

Pascoalino S. Azords

Tentei vender a casa num jornal de classificados, mas por uma série de motivos acabei não conseguindo. Primeiro: só aceitam anúncio com o preço estabelecido. Eu estimava que minha casa não fosse cara e nem barata, mas como em outras ocasiões, os números sempre me faltaram. A moça do jornal disse para eu pensar num preço X e ligar mais tarde.

Demorei alguns dias para chegar a uma cifra razoável para a viabilização do negócio, mas, a partir daí, a redação do classificado é que virou o X do problema. Minha casa não é grande nem pequena, não é moderna nem antiquada. Eu mesmo a construí, não faz muito tempo – mas não me lembro quanto tempo faz. Não fica perto, mas também não fica longe do centro. O bairro é misto: residencial e comercial. Tem pouco furto por aqui, mas tem. O lixeiro passa dia sim, dia não. Eu ia dar mais detalhes, mas a moça disse que isso já bastava para o leitor do seu jornal não se interessar pela minha casa. Fiquei de ligar outro dia. Não liguei.

Lembrei-me de uma situação que não se parece em nada com a minha: uma história antiga, mas verídica. O sujeito queria vender uma fazenda e recorreu a um amigo advogado, que também era escritor, para redigir o reclame. Para agradar o amigo, o advogado, um Lobato, um Bilac desses que existiam no século passado, carregou nas tintas e abusou dos adjetivos. Caprichou tanto que quase redigiu um poema parnasiano. Quando leu o classificado no jornal do dia seguinte, o fazendeiro desistiu da venda: “Não sabia que aquilo era tão bonito!”. Minha casa não tem nada de especial, pelo contrário. A metragem, os recuos, a papelada, é tudo igual à de uma casa qualquer. Mas tem particularidades que podem pesar. Um pôr-do-sol, por exemplo, não tem preço. Mas tente transformar isso em dinheiro para ver o trabalhão que dá. Aqui na porta não passa padeiro, mas passa o carro-da-pamonha todo domingo e, às vezes, Jeovás tentando esterilizar o bairro de toda iniquidade. É cercada de vizinhos por todos os lados, o que faz toda a diferença. Se tem vizinho, tem cachorro latindo. O cão, como sabido, nos transmite, além da raiva, uma sensação canina de incompreensão: “O que será que eles não se cansam de dizer?”.

A posição do bairro em relação à parte alta da cidade é um ponto positivo. Quando falta água para tomar banho lá, mesmo quando falta água limpa nas panelas, aqui sobra água de beber para lavar o carro ou a calçada. Num futuro árido, será um bairro privilegiado, abençoado por Deus — se até lá Ele não revogar a lei da gravidade. Por aqui tem muito gato, mas tem passarinho também. Juritis que vieram de cafezais, beija-flores desconfiados, pardais e… calopsitas. Para quem não sabe, a calopsita é um pássaro importado da Austrália para viver preso no Brasil. Poderia ser produzido aqui mesmo, cruzando um periquito com uma araponga. Calopsita é um periquito de topete que bate na bigorna a cada 2 segundos. No último domingo, tentei ouvir o disco que João Gilberto gravou no México — eu e a calopsita. Eu trocando a água do piano; a calopsita martelando como um relógio suíço no contratempo e nas pausas! 30 marteladas por minuto. 1.800 por hora! E nem preciso comprar semente de girassol: ela mora no vizinho. Por aqui não cai raio nem avião, mas nunca nos faltou aquela chuvinha de carvão que cai como uma benção nos quatro cantos da cidade sob a barba das autoridades complacentes. E tem o trem. Eu não parcelo no cartão, não aceito carro no negócio, nem deixo por menos. Mas mantenho o preço até o dia em que o Lula passar o bastão, ou começarem a construir uma igreja evangélica no lote vazio do quarteirão.