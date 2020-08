Câmara rejeita recurso dos ‘faltosos’ e vai começar a cobrar valores de 2019 a 2020

Vereadores entraram com recurso referente ao período 2019-2020, mas Pinhata negou provimento

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Um grupo de vereadores governistas teve um recurso negado pela presidência da Câmara no caso dos “faltosos”, aqueles que receberam salários integrais sem o correspondente desconto das faltas.

Notificados pelo Legislativo para que devolvessem os valores do período 2019-2020, eles pediram que o assunto fosse novamente remetido à Comissão de Justiça e Redação para rever a decisão presidencial.

A comissão tem maioria governista, com os integrantes Lourival Heitor e Cristiano de Miranda. O último membro, Luciano Severo, defende a devolução dos valores.

O recurso foi apresentado pelos vereadores Edvaldo Godoy (SD), João Marcelo Silveira Santos (PSD), Lourival Pereira Heitor (SD), Luiz Antônio Tavares (PSB), Marco Antônio Valantieri (PL) e Milton de Lima (PL). Da bancada governista, somente Cristiano de Miranda não assinou o documento porque é o único vereador que não tem valores a devolver.

Em maio, o presidente Paulo Pinhata (PTB) já havia acatado parecer da Procuradoria Jurídica e determinado a devolução dos valores pagos indevidamente durante o seu mandato, entre 2019 e 2020.

Há um período maior, de 2009 a 2018, cujos pagamentos também estão sendo anulados pela Câmara, e os vereadores, notificados para o ressarcimento.

A decisão de Pinhata sobre o recurso apresentado pelo grupo governista foi publicada no “Semanário Oficial” deste sábado, 15.

Ele salientou que, após ampla defesa dos vereadores “faltosos”, foi decidido que as normas de regência dos subsídios são claras e consistentes quanto à necessidade de desconto dos parlamentares que faltam a quaisquer sessões.

“Entendo não ser razoável, aos vereadores, descumprir as leis de sua própria Câmara Municipal”, escreveu o presidente, numa referência indireta a parlamentares que aprovaram as leis que determinam o desconto.

Entre eles está Edvaldo Godoy, candidato a vice-prefeito pelo grupo do prefeito Otacílio Parras (PSB) e que está na Câmara desde 2005. Portanto, Edvaldo aprovou todas as leis que obrigam os descontos aos “faltosos” de 2009 até hoje.

De acordo com Pinhata, “pela análise da teoria do enriquecimento ilícito, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir”.

Ele afirmou que o pedido dos vereadores, para que o caso seja reexaminado por uma comissão interna, deseja criar “uma nova instância financeira-administrativa” na Câmara, o que não é função de nenhuma comissão.

O presidente conclui que a questão já está decidida inteiramente no âmbito do Poder Legislativo, restando aos vereadores o cumprimento voluntário da decisão, ou seja, devolver os valores. “Ou forçada, por via judicial”, concluiu.

Pelos cálculos internos da Câmara, no período 2019-2020 pelo menos nove vereadores faltaram a sessões e receberam indevidamente R$ 23.014,28.

No entanto, em relação ao período 2009-2018 a dívida de 22 vereadores é muito maior e passa de R$ 330 mil. O valor não conta com a correção monetária.