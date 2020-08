Continuidade de ‘boletim’ foi garantida na Justiça Eleitoral

Otacílio usa advogada do município para continuar com boletins informativos; iniciativa, porém, é particular, conforme disse o prefeito

André Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O prefeito Otacílio Parras conseguiu na Justiça Eleitoral a continuidade dos “boletins diários” que ele grava diariamente para atualizar a situação do novo coronavírus em Santa Cruz do Rio Pardo.

A decisão saiu na quinta-feira, 7, e foi publicada no Diário Oficial na semana passada. Passou a valer a partir neste sábado, 15, data em que a publicidade institucional passa a ser proibida.

No pedido, a administração alega que o “boletim diário” é feito desde 22 de março e que há a necessidade de que a população permaneça sendo informada a respeito da situação da pandemia em Santa Cruz do Rio Pardo.

O juiz Rafael Martins Donzelli acatou o pedido e afirma que “compete à Justiça Eleitoral reconhecer os casos de grave e urgente necessidade pública, com a finalidade excepcional de possibilitar a continuidade da propaganda institucional nos três meses que antecedem o pleito eleitoral”.

“É imperiosa a continuidade da publicidade institucional acerca dos números de infectados e medidas adotadas contra o vírus Covid-19”, cita.

O juiz, porém, determinou que os “boletins diários” passem a ser divulgados em página oficial da prefeitura.

Na semana passada, a administração chegou a divulgar, em sua página institucional no facebook, que um outro perfil seria encarregado de publicar os “boletins”.

A página institucional da prefeitura, no entanto, nunca compartilhou os chamados “boletins diários”, que eram publicados no perfil oficial do prefeito Otacílio Parras (PSB).

Otacílio, aliás, chegou a dizer ao DEBATE em junho que os boletins informativos eram de sua iniciativa particular.

Afirmou que paga a filmagem — feita dentro de seu gabinete pelo ex-secretário Célio Guimarães — com recursos próprios. Quem ingressou com a representação na Justiça Eleitoral, porém, foi a procuradora Luciana Junqueira.

O boletim já foi usado pelo prefeito para atacar o DEBATE e, não raramente, conta com comentários elogiosos à atual administração. A tendência é que os boletins ganhem um novo caráter a partir de agora. Isto porque o descumprimento às normas eleitorais pode causar sanções para o pré-candidato a sucessor, o ex-secretário Diego Singolani.