DICAS: Edição de 16 de junho de 2020

ARRECADAÇÃO Mesmo em meio à pandemia, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo segue arrecadando mais do que o previsto. Em julho, segundo relatório divulgado na semana passada, a administração de Otacílio Parras (PSB) teve superávit de R$ 2 milhões.

SUPERÁVIT Até o momento, o Governo Municipal já arrecadou R$ 8 milhões a mais do que previu no início do ano.

PUBLICIDADE O juiz Rafael Martins Donzelli rejeitou o pedido da defesa da ex-tesoureira Sueli Feitosa que pedia a decretação de sigilo no processo que o MP move contra a ex-tesoureira. Opinou, porém, por impor segredo a documentos fiscais que constam dos autos.

PUBLICIDADE 2 Na decisão, o magistrado cita que a publicidade em procedimentos administrativos ou processos judiciais deve ser sempre a regra.

IMAGENS Um grupo de donos de sites, que foi denunciado ao Ministério Público por ofensas contra o presidente da Câmara, passou a semana toda comentando e fazendo sensacionalismo sobre as imagens de um circuito de monitoramento que Paulo Pinhata não teria fornecido. O que se descobriu foi que o vereador não usou o capacete ao sair de sua moto.

PREJULGAMENTO Um dos dirigentes de um site mostrou-se tranquilo quanto à investigação do Ministério Público. Segundo ele, o delegado Renato Mardegan já adiantou que o caso não será levado adiante porque o primeiro vídeo das acusações publicados nas redes sociais — insinuando que o presidente da Câmara estaria bêbado — não cita o nome do vereador.

VAI PARA CIMA A reportagem apurou que o vereaador Paulo Pinhata vai entregar à polícia uma série de outros vídeos, em que ele é citado nominalmente, achincalhado e mostrado até em fotografia num telão. Parece que a Polícia Civil não requisitou estas imagens até agora.

CONFIDÊNCIAS O prefeito Otacílio Parras (PSB) contou na semana passada que, em 2008, quase teve Luciano Severo (Republicanos) como vice em sua chapa. Segundo ele, a chapa fora combinada no dia anterior e ambos iriam divulgar o acordo em emissoras de rádio diferentes. Por um compromisso em cima da hora, Otacílio não pode falar. E Severo, minutos antes, teria feito o oposto numa das emissoras, garantindo sua candidatura e prefeito e rechaçando um acordo. Ambos perderam aquela eleição para Maura Macieirinha (PSDB).

SEM BANCO O vereador Luciano Severo está preocupado com o fato do governo criar um “banco de horas” que retira até as férias de professores da rede municipal, por conta da falta de aulas presenciais durante a pandemia. Ele vai encaminhar ao prefeito um pedido de suspensão deste “banco”, argumentando que a pandemia da covid-19 é um fato de calamidade pública alheio a qualquer pessoa.

Vendaval

O forte vendaval seguido de chuva na semana passada causou estragos em vários pontos de Santa Cruz do Rio Pardo. O Corpo de Bombeiros atendeu a pelo menos cinco ocorrências entre quedas de árvores e até mesmo de muros residenciais. Também foi registrado destelhamento. Ninguém se feriu.