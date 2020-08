Herói de Santa Cruz evitou explosão

Explosão no Líbano lembra incêndio em Santa Cruz, quando o herói Simão Cabral evitou uma tragédia com a própria vida

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Há duas semanas, uma explosão devastadora em Beirute, no Líbano, matou dezenas de pessoas e comoveu o mundo. Tudo começou com um incêndio que atingiu um depósito com uma grande quantidade de nitrato de amônio, provocando um evento que teve a força equivalente a 10% da bomba nuclear jogada sobre Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Impossível não se lembrar, em Santa Cruz do Rio Pardo, de um acontecimento cujo desenlace só não foi mais trágico graças a um herói, que salvou vidas e acabou morrendo.

Seu nome é Simão Cabral, homenageado com o nome da rua que fica em frente ao posto de gasolina que pegou fogo há quase 64 anos. Aos 26 anos, Simão era funcionário do antigo Posto Confiança, um dos preferidos dos clientes e muito respeitado pelos patrões. A empresa, na época, pertencia a dois irmãos japoneses, da família Ito.

No dia 2 de outubro de 1956, segundo as informações, o movimento no posto era bom. Tudo parecia normal até o final da tarde. Foi quando alguém acendeu um cigarro e jogou o palito de fósforo num canto. “Eu estava conversando com Sakari, sócio do posto, quando inesperadamente levantou-se uma grande labareda”, contou Simão às autoridades logo após o acidente, segundo registros da Polícia Civil.

Foi o estopim para um grande incêndio perto dos tanques de combustíveis. Carlos Cabral da Silva, 75, irmão de Simão, contou que antigamente os caminhões despejavam combustível em tambores e era comum parte do líquido vazar um pouco. “Ninguém podia chegar perto. Mas alguém jogou um palito de fósforo ainda aceso e tudo começou”, conta.

O fogo se alastrava ao mesmo tempo em que as pessoas começaram a correr. “Saiam que vai explodir”, gritavam alguns. No desespero, até um dos sócios do estabelecimento pulou de uma marquise e se feriu. Em toda a vizinhança, o pânico se estabeleceu em questão de minutos.

Mas era preciso fechar um registro do tanque para evitar uma tragédia maior. Se o fogo atingisse o depósito maior, certamente o quarteirão iria pelos ares. Pois Simão Cabral enfrentou as labaredas, fechou a válvula e, já em chamas, ainda conseguiu arrastar um dos tambores para longe.

O herói, porém, sofreu queimaduras graves. As pessoas que o acudiram não conseguiram sequer retirar o macacão do frentista, que grudou em sua pele devido ao fogo. Enquanto isto, populares debelaram o resto do incêndio que, pelo gesto de Simão Cabral, não se transformou numa tragédia.

Carlos conta que, embora menino, também ajudava os funcionários no posto — na época o trabalho infantil era permitido. “Eu tinha uns 11 anos e ajudava a enxugar os carros depois da lavada”, lembra. Hoje sapateiro, ele estava no posto e saiu correndo para avisar a família.

“Quando voltei, meu irmão já havia sido levado ao hospital. Me avisaram que ele tinha queimado um pouquinho, mas que não corria nenhum perigo”. Na verdade, não quiseram assustar o garoto.

No hospital, Simão Cabral contou à polícia que retirar o tambor do local para evitar uma explosão foi seu primeiro pensamento. Ele disse que sua roupa estava suja de óleo e, provavelmente por isso, foi tomada pelas chamas.

Os médicos constataram que o estado de Simão Cabral era muito grave. Avisado, o prefeito Lúcio Casanova Neto — que era farmacêutico e posteriormente foi eleito deputado estadual por várias legislaturas — visitou Simão na Santa Casa e resolveu encaminhar o frentista para São Paulo, em busca de recursos mais avançados da medicina.

Simão foi levado imediatamente num avião da Vasp, pois na época a antiga empresa aérea estatal tinha linhas regulares de Santa Cruz do Rio Pardo para a capital. Internado em São Paulo, seu estado era crítico. Os médicos constataram que as queimaduras atingiram órgãos internos da barriga para baixo.

O herói santa-cruzense morreu no dia 17 de outubro de 1956. Foi sepultado no dia seguinte em Santa Cruz do Rio Pardo. Semanas depois, o prefeito Lúcio Casanova Neto promulgou uma lei alterando o nome da antiga rua Porto Alegre para Simão Cabral. Houve uma emocionante solenidade para instalação da placa, com a presença de autoridades, vereadores e familiares de Cabral.

Prestes a se casar

Segundo o irmão Carlos, Simão Cabral era um homem disposto, jogava futebol e estava prestes a se casar. “Faltavam 14 dias para o casamento. Ele já havia comprado até os móveis, que estavam guardados numa loja em frente ao posto”, contou. A loja existia no terreno da antiga Jeral Veículos.

Carlos conta que Simão Cabral estava feliz com o noivado. Mas sempre foi destemido, a ponto de dar sua vida para evitar uma catástrofe em Santa Cruz do Rio Pardo. “Eu soube que a noiva dele se casou e enviuvou. Eu a encontrei muitos anos depois e não a reconheci. Quando contou quem era, choramos juntos”, disse.

Simão Cabral foi o funcionário do antigo posto Confiança preferido pelos caminhoneiros. “Ele era muito atencioso e brincalhão. Na verdade, às vezes colocava até uns litros a mais no tanque, pois naquela época a bomba não tinha nem medidor exato”, lembra. “Quando o movimento era grande, ele me pedia para limpar os vidros dos caminhões”.

O posto de gasolina foi vendido algum tempo depois e os irmãos Ito se mudaram para outra cidade. Um deles tornou a rever a família muitos anos depois, numa visita a Santa Cruz.

O irmão Carlos conta que Simão adorava futebol, seu passatempo predileto aos domingos. O próprio Carlos seguiu seus passos, sendo zagueiro do antigo Comercial da vila Saul e do Cruzeiro. O time do Simão? “Ele era fanático pela Esportiva. Não perdia um jogo naquela época dos históricos eucaliptos do estádio Leônidas Camarinha”, conta.

* Colaborou Toko Degaspari