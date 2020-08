Indústria ‘Trade Center’ lançou máquina agrícola de grande porte

Empresário Sérgio ‘Kanna’ já vendeu unidades no Brasil e também está exportando os novos equipamentos para a agricultura

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

“Do Brasil para o mundo”. O conhecido chavão criado como brincadeira pelo empresário Sérgio Aparecido de Paula, 62, de Santa Cruz do Rio Pardo, durante as ‘lives’ que gosta de fazer nas redes sociais, se transformou em realidade. A “Trade Center Farm – Industrial Company”, que faz parte do grupo da antiga Sermag, depois rebatizada de “S&A Kanna”, lançou no último dia 6 uma máquina agrícola de grande porte, fabricada totalmente na sede da empresa, no Distrito Industrial de Santa Cruz.

Para Sérgio de Paula, a comemoração foi dupla. No mesmo dia do lançamento da nova máquina, ele comemorou seu aniversário. Devido à pandemia, Sérgio reuniu apenas os funcionários e poucos convidados na área externa da empresa, para demonstrar o equipamento.

A “Hard Top Múltipla Canavieira” funciona acoplada a grandes tratores e pode ser usada principalmente no setor de corte de cana. Porém, também opera em outras culturas. Ela possui um preço maior do que os concorrentes, admite Sérgio, mas já é muito requisitada em função da qualidade e produtividade. “O rendimento é muito grande e cada máquina substitui três ou quatro similares no campo”, conta o empresário.

A indústria possui uma linha de montagem no Distrito Industrial e possui até engenheiros especializados nos projetos. “Na verdade, o conceito é meu e o engenheiro coloca no papel. Dou muitos palpites, graças à minha experiência prática em equipamentos agrícolas, e vamos aperfeiçoando o projeto”, explicou.

Atualmente, a indústria possui uma linha de oito equipamentos todos fabricados em Santa Cruz. “As ideias vão surgindo e estamos idealizando novas tecnologia e máquinas”, diz, anunciando planos para o futuro.

A empresa, inclusive, está exportando equipamentos para a República Dominicana, Nicarágua e outros países. Recentemente a “Trade Center Farm” vendeu várias unidades para um grupo agrícola de Mossoró, no Rio Grande do Norte, grande produtor de melão. Em função da pandemia, Sérgio de Paula nem conhece muitos clientes, já que as visitas estão suspensas. “É tudo compra online. Eu só conheço a voz dos meus clientes novos”, brinca.

No dia especial para Sérgio, ele fez questão de deixar ao lado da máquina nova um antigo implemento “Tatu”, ainda manual. É um simbolismo de sua luta. “Isto é da época em que eu trabalhava na roça, com meu pai. Naquele implemento há muito suor meu”, contou. Empreendedor, aos 15 anos ele já era dono de sua própria camionete. “Era velha, mas não conta que eu dirigia sem carta”, diz, rindo.

Aliás, Sérgio Aparecido de Paula, o “Sérgio Kanna”, tem uma respeitável trajetória de luta empresarial antes de se tornar um grande fabricante de equipamentos. Nos anos 1970, ele montou um pequeno escritório de representações de produtos agrícolas num pequeno imóvel da rua Alziro de Souza Santos. “Meus pais detinham um grande prestígio na Kanedo do Brasil e eu consegui autorização para representar aqueles produtos”, contou.

Em seguida, Sérgio ampliou as representações para adubos, fertilizantes e inseticidas. Em 1984, a empresa cresceu e surgiu a Sermag – “Sergio Máquinas Agrícolas” – na rua Saldanha Marinho, já revendendo equipamentos agrícolas.

Mais algum tempo e a Sermag construiu uma imponente sede na rua Joaquim Manoel de Andrade. Há poucos anos, surgiu a “Trade Center Farm – Industrial Company”, que no início terceirizava a fabricação de seus equipamentos. Hoje, com tecnologia suficiente para montar as próprias máquinas, a indústria se aventurou em equipamentos de grande porte. Do Brasil e Santa Cruz do Rio Pardo para o mundo.