Beto Magnani: O bueiro

HISTÓRIAS DO MAGÚ

O bueiro

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

Não fosse a mão segura na do pai, o garoto tinha caído no bueiro. Foi por pouco. O pai chegou a perder o equilíbrio, mas não soltou o menino. Suspendeu a cria antes de atingir o fundo. Continuaram caminhando.

— Machucou?

— Não pai.

— Não tá doendo?

— Não pai.

— Deixa eu ver.

— Não precisa pai. Tá tudo bem.

— Tem certeza? Você bateu a perna quando eu te levantei.

— Não bati não.

— Eu vi.

— Mas eu não bati.

— Então tá bom.

— Quanto tempo falta pra chegar?

—- Uns dez minutos.

— Pai.

— Oi.

— Tá doendo sim.

— Eu sabia.

— Acho que machucou.

— Por que você não falou quando eu te perguntei?

— Porque fiquei com vergonha.

— Vergonha do quê?

— De cair no bueiro. Tava escuro, eu não vi.

— Eu também não vi. Mas você não caiu.

— Porque você me segurou.

— De qualquer forma você deveria ter sido honesto quando eu te perguntei. Era só me dizer que tinha sim se machucado.

— Fui honesto com a minha vergonha.

— Não precisa ter vergonha de mim. Sou seu pai.

— Eu sei. Desculpa. Falei depois porque fiquei com a consciência pesada.

— Que bom. Melhor assim.

— Pai, quando a gente é desonesto e fica com a consciência pesada significa que a gente não é desonesto?

— Quê?

— Porque desonesto mesmo é quem não fica com a consciência pesada quando é desonesto.

— Essa é boa. Bem pensado. Mas honesto mesmo é quem nunca é desonesto. Pesando ou não a consciência. Seja honesto sempre, por favor.

— Tá bom.

— A maior herança do seu avô foi a honestidade.

— Ele falava que era honesto?

— Mais do que isso, ele praticava. Cresci vendo. Sempre justo e honesto.

— E ele ganhava bastante dinheiro?

— Por que você tá me perguntando isso?

— Curiosidade.

— Sei.

— É que eu ouvi o tio falando que ganhar dinheiro honestamente é mais difícil.

— Que bobagem! Ele é um idiota por te falar isso.

— Ele não me falou nada. Eu que ouvi a conversa dele com o dono da loja de brinquedos. Falaram que dinheiro vale mais que honestidade.

— Comerciante inescrupuloso esse dono da loja de brinquedos! Não dê ouvidos a essa gente não!

— Inês o quê?

— Inescrupuloso. Faz qualquer coisa para conseguir o que quer.

— Acho que ele é isso aí mesmo. Sempre achei que ele cobra mais caro pra poder dar desconto. Aí todo mundo acha legal e compra os brinquedos.

— E olha que essa é das indecências mais leves! Tem pior!

— Indês o quê?

— Indecente. É quem não fica com a consciência pesada como você ficou quando falou que não tinha se machucado.

— A gente pode parar um pouco? Tá doendo.

— Vamos parar na farmácia.

— Vai demorar?

— Chegamos.

Eles entraram na farmácia e eu continuei andando. Ouvi, não resisti. Acho que se não fosse os dois na minha frente eu também teria caído. E sem pai para me salvar. A cena do menino caindo no bueiro, apesar do perigo, foi hilária. E mais engraçado ainda foi o fingimento de que nada tinha acontecido. Me diverti sem peso na consciência. Honestamente. (Magú)